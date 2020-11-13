«Мокрый нос»: в кировском приюте волонтеры «пригрели» почти 170 бездомных собак

В приют для собак приходит много кировчан, чтобы погулять с животными или покормить их. Фото: vk.com/kirov_mokriynos

Если вы давно мечтаете о самой верной собаке или кошке, вам - в Кировскую областную общественную организацию защиты животных «Дари добро». Здесь занимаются проблемами бездомных питомцев. О том, как кировчане спасают братьев наших меньших и как важно быть частью большого доброго дела, «Комсомолке» 13 ноября, во Всемирный день доброты, рассказала Ольга Шелыгина, волонтёр временной передержки собак «Мокрый нос» - структурного подразделения организации защиты животных.

Объединение «Дари добро» появилось в городе 9 лет назад. Всё начиналось с трех девушек, которые решили создать группу помощи беспризорным собакам. Со временем движение стало расширяться, появились единомышленники.

Иногда добровольцам приходится спасать животных из критических ситуаций. Фото: vk.com/kirov_mokriynos

- Ситуация с бездомными животными в Кирове улучшилась, - рассказала Ольга. - Идёт очень серьёзная работа. Сейчас в нашей организации много разных передержек и волонтеров. Мы помогаем не только собакам, но и бездомным кошкам, птицам и другим зверям.

В Кирове есть несколько передержек - в Сошенях, Шевелях, Осинцах, Коминтерне. Мы расскажем про приют «Мокрый нос» по адресу: Больничный переулок, 6. Он существует уже шесть лет. Сейчас там в вольерах и будках живут примерно 170 собак, за которыми ухаживают волонтёры. Бывает так, что перед тем как привезти животных в приют, добровольцам приходится спасать их из критических ситуаций.

На фото - основатель и руководитель организации «Дари добро» Анастасия Садакова. Фото: vk.com/kirov_mokriynos

- Однажды к нам поступил сигнал о том, что в Пасегово в лесу лежит истощенная обездвиженная собака, - поделилась собеседница. - Мы нашли ее в ужасном состоянии и отвезли в город в клинику. Псу поставили диагнозы, несовместимые с жизнью, но мы решили его выхаживать. Спустя время все диагнозы сняли. Сейчас Верный (такое имя ему дали - Ред.) жив и здоров, обрел хозяев. Это чудеса! Врачи сказали, что мы буквально воскресили собаку.

По словам Ольги Шелыгиной, в приют приходит много кировчан, чтобы погулять с животными или покормить их. Это очень важно, ведь бездомным собакам нужна забота.

Помощь животным - это определённое воспитание личности, ведь в приют приходят как взрослые, так и школьники. Фото: vk.com/kirov_mokriynos

- Вы придите, посмотрите на них - они такие же живые, веселые, как и другие псы! Их также жалко, - добавила она. - Не имеет значения, сколько раз человек пришёл в «Мокрый нос», чтобы погулять с собакой. Если он появился там однажды, то есть надежда, что в дальнейшем ему будет сложно обидеть братьев наших меньших.

Волонтёр отметила, что помощь животным - это определённое воспитание личности, ведь в приют приходят как взрослые, так и школьники.

- В том, что собаки и кошки становятся бездомными, почти всегда виноват человек, - подчеркнула Ольга. - И если мы подтолкнём к сознательности и доброте как можно больше людей, то сможем решить проблему с беспризорными животными.

Все, кто желает помочь - погулять с собаками, приготовить им еду или принести корм, могут приехать по адресу: Больничный переулок,6, зайти в группу или позвонить по телефону 8(912)736-96-99.