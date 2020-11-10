Аналитическое мышление и широкий кругозор: кого берут на службу в Дежурную часть кировской полиции

Начальник Дежурной части УМВД России по Кировской области подполковник полиции Александр Голомидов. Фото: Генриетта Евдокимова

О работе правоохранительных органов средства массовой информации и интернет-ресурсы рассказывают ежедневно. Но есть одно подразделение, о котором упоминают вскользь: «звонок поступил в Дежурную часть». И большинство жителей Кировской области считают, что обязанности сотрудников Дежурной части ограничиваются только приемом телефонных звонков или письменных заявлений граждан. Какие задачи действительно приходится решать этому подразделению, «Комсомолка» решила выяснить у начальника Дежурной части УМВД России по Кировской области подполковника полиции Александра Голомидова.

Александр Георгиевич работает в правоохранительных органах с 1999 года. Начинал участковым в городе Советске, затем перевелся в областной центр и постепенно поднимался по карьерной лестнице, дойдя до должности заместителя начальника отдела участковых города Кирова. Но в 2005 году решил получить еще и опыт работы оперативным дежурным. Сначала работал в Ленинском районе, а затем в Дежурной части областного УМВД, которую в 2016 году возглавил. Имея опыт работы в разных подразделениях, подполковник полиции поясняет:

- Органы правопорядка - это живой организм, в котором действия всех подразделений структур взаимосвязаны и успех зависит от того, насколько слаженно они сработают. Руководство - это, конечно, голова, участковые - ноги, оперативный состав - руки, органы следствия и дознания можно сравнить с кровеносной системой, а Дежурная часть - сердце, потому что именно она дает первый и основной толчок для работы всех подразделений системы МВД.

ОПЕРАТИВНО ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ

Как театр начинается с вешалки, так работа полиции начинается с Дежурной части. Именно Дежурная часть и сотрудники, работающие в этом подразделении являются лицом органа внутренних дел и первой инстанцией на пути оказания помощи. Именно эти люди создают впечатление и первое мнение гражданина о работе полиции в целом. Не имеет значения способ поступления обращения гражданина в орган внутренних дел - по телефону, письмом, личным обращением или через сайт МВД, вся поступающая информация в территориальный орган регистрируется и отрабатывается дежурными.

- Очень важно правильно задать вопрос и подробно расспросить человека, делающего заявление, - говорит Александр Георгиевич. - Легче это сделать при личном обращении: разговаривая по телефону, люди иногда теряются - не слышат или неправильно воспринимают вопросы, перебивают дежурного. Но у нас опытные сотрудники, и они знают, какие вопросы и как их нужно задавать, чтобы оперативно отреагировать на полученное сообщение. Например, семейный скандал - направить участкового, обслуживающего данную территорию, на сообщение о краже - отправить ближайший наряд, заявили о факте дистанционного мошенничества - подключить оперативника и следователя, специализирующегося на этом виде преступлений, обнаружена фальшивая купюра - привлечь эксперта и сотрудника экономической безопасности.

Таким образом, сотрудник Дежурной части должен уметь правильно выстроить диалог с любым человеком, быстро оценить полученную информацию и оперативно скоординировать работу всех, кого нужно подключить к этому делу. А задействовать порой приходится и территориальные органы МВД - проверить адрес подозреваемого или уточнить обстоятельства похожих случаев в районах области, и другие ведомства - например, привлечь МЧС к поиску потерявшихся или пропавших без вести людей. Причем здесь дежурный должен учесть любую деталь, которая может помочь в поисках: климатические условия, время суток, местность, возраст, состояние здоровья потерявшегося. И сразу выяснить, можно ли задействовать квадрокоптер, кинологов, охотников, сколько личного состава, какие общественные организации.

ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

И таких обращений от жителей области или сообщений от других оперативных служб в течение суток, а именно столько длится смена сотрудника Дежурной части, бывает до нескольких десятков. И по каждому нужно выбрать правильный алгоритм действий. Ведь от того, как в первые дежурные сутки будет строиться вся работа, зависит перспектива задержания лица, совершившего преступление.

В обязанности сотрудников Дежурных частей в территориальных органах также входит работа с гражданами, которых доставляют наружные наряды ОВД или Росгвардии. Кроме того, дежурные регистрируют изъятые или найденные вещи, в том числе оружие.

У Дежурной части областного управления функции немного отличаются. Главная задача - собрать и проанализировать информацию со всех районов области: по преступлениям, происшествиям, без вести пропавшим, умершим, ДТП и так далее. Дежурный вникает в каждый случай, заслуживающий внимания органов: преступления, зарегистрированные на территории области, или происшествия, которые могут повлечь общественный резонанс.

- Всю информацию, поступившую за дежурные сутки, мы формируем в единую сводку и докладываем начальнику УМВД, - рассказывает Александр Голомидов. - А сотрудник Дежурной части, заступая на смену изучает сводки за то время, когда он отсутствовал - двое предыдущих суток. Он должен знать и понимать, что было: какие преступления, в каком районе, кого разыскиваем. Тогда он сможет быстрее проанализировать любую ситуацию, выбрать нужный алгоритм, решить, что можно сделать немедленно и какие силы выделить в перспективе. Ведь наша главная задача – сделать максимум в первые сутки.

ГЛАВНОЕ - НЕ ПЕРЕГОРЕТЬ НА РАБОТЕ

Учитывая такую специфику работы, к сотрудникам предъявляются достаточно строгие требования. Во-первых, в Дежурную часть берут только тех, кто уже имеет опыт работы в других подразделениях. Ведь дежурный должен уметь правильно квалифицировать происшествие и подбирать состав следственно-оперативной группы: следователи, эксперты-криминалисты, оперативники имеют свою специализацию, которую нужно учитывать.

- Сотрудник Дежурной части должен иметь широкий кругозор и аналитическое мышление, - уточняет подполковник полиции, - а еще быть эмоционально устойчивым и уметь общаться с разными собеседниками. И даже если обращаются по вопросам, не имеющим отношения к работе органов правопорядка, мы обязаны отреагировать на любое сообщение – провести проверку, собрать информацию и дать письменный ответ. Бывает, сегодня звонок кажется «пустым», а завтра это событие может стать преступлением.

Сотрудники Дежурной части нередко выезжают отдыхать вместе с семьями. В один из таких выездов отлично поиграли в лазертаг. Фото: предоставлено героем публикации

В ответ на вопрос корреспондента: что начальник Дежурной части регионального УМВД считает самым сложным, Александр Георгиевич улыбнулся:

- Не перегореть на работе. А помогает сплоченный и дружный коллектив, поддержка семьи и хобби. Для меня это активный отдых - зимой горные лыжи, летом работа на даче. А чтобы сотрудники не перегорали, устраиваем общие мероприятия - выходы в кафе или выезды на природу, обязательно вместе с семьями.

Накануне профессионального праздника сотрудники Дежурной части всегда чествуют своих ветеранов. Фото: предоставлено героем публикации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником и выражаю глубокое уважение и почет! - обратился к коллегам Александр Георгиевич. - Желаю успешной службы, раскрытия сложных дел и решения задач. Пусть не будет преград на пути Закона. Пусть звезды блестят на погонах и радость в Ваших глазах. Крепкого всем здоровья, семейного тепла, и всегда возвращаться домой!