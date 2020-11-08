«Это наша история»: семья из Советского района составила генеалогическое древо на шесть поколений

Сергей Иванович поддержал задумку Елены Павловны по созданию родословной. Фото: предоставлено героями публикации

Жительница Советского района Елена Олюнина выросла в семье педагогов. Ее мама посвятила работе с детьми 42 года. Ту же профессию выбрали для себя дедушка, дядя и тетя Елены Павловны. Пошла по стопам родных и сама героиня нашей публикации. Она совмещает работу методистом в доме детского творчества с деятельностью педагога дополнительного образования. Кроме того, в текущем году Елена открыла в Советске новое объединение по правополушарному рисованию «Ярче!».

Вместе с супругом Сергеем Ивановичем они воспитывают двух талантливых сыновей. Младший ребенок Александр занимается шахматами и баскетболом. Кроме того, 11-летний мальчик учится играть на баяне. Старший сын Ярослав закончил музыкальную школу. Сейчас 13-летний подросток делает первые шаги в освоении гитары. Глава семейства - заядлый рыбак. Правда, время от времени он тоже берет в руки гитару, и дома у Олюниных начинают звучать красивые переборы. Сама Елена Павловна в свободное время любит писать стихи и занимается живописью. Однако семью объединяют не только творческие успехи. В течение десяти лет они трепетно работают над созданием родословного древа.

«СОБИРАЛИ ПО КРУПИЦАМ»

По словам Елены Олюниной, ей всегда была интересна судьба своих предков. Толчком же для создания древа стало участие в кировском конкурсе «Ее величество семья».

Семья Олюниных во время участия в конкурсе «Ее величество семья». Фото: предоставлено героями публикации

- Составление родословной оказалось очень увлекательным делом, - поделилась героиня публикации. - Первоначально нам удалось найти немного информации. Но мы подошли к делу творчески, оформили огромный плакат со звездным небом - вселенной семьи. В результате вернулись с конкурса, окрыленные победой в конкурсе визиток. Так, по крупицам начали собирать новые и новые сведения о жизни предков.

Во время следующего участия в конкурсе семья Олюниных стала победителем в номинации «Семейная родословная». Тогда супруги и их дети привезли с собой презентацию с богатым материалом об истории рода от корней до сегодняшних дней. Найти информацию о предках им помогли родственники. Долгожители бережно хранили историю своей семьи и с удовольствием ей делились, а также помогли с историческими документами и фотографиями. Столкнулась семья и со сложностями. Оказалось, что тех населенных пунктов, откуда были родом предки Олюниных, уже не существует.

Помимо ценных сведений близким удалось сохранить и настоящие семейные реликвии - грамоты за отличную работу прабабушки Анны Домрачевой, наградной лист и фотографию ордена красной звезды прадеда Владимира Рябинина, кружева ручной работы от прабабушки Марии Дмитриевны, вырезки из газет и благодарность от президента труженикам тыла. В семейный архив отправился и кубок за победу в вокальном конкурсе Ярослава, медаль за спортивные успехи Александра, статуэтка, которую выиграла сама Елена Павловна в конкурсе «Учитель года» и альманах фонда Александра Невского, в котором рассказывается о семье Олюниных.

- С тех пор прошло немало лет, - отметила Елена Павловна. - Изменился численный состав семьи. Ушли в мир иной наши долгожители. Появились новые молодые росточки нашего семейного древа - две девочки и четыре мальчика.

Однако работа над родословным древом продолжается и сейчас. Так, сыновья Елены и Сергея провели настоящее исследование и создали проекты о своих прадедах - участниках Великой Отечественной войны.

Жителям Советского района удалось составить генеалогическое древо на шесть поколений. Фото: предоставлено героями публикации

МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ И РЕВИЗСКИЕ СКАЗКИ

Тем, кто тоже планирует создать свое родословное древо, Елена Олюнина рекомендует начать с общения с родственниками и просмотра семейных фотографий.

- В первую очередь изучите информацию о ваших родителях, - посоветовала жительница Советска. - Это - главные корни, те, кому мы обязаны жизнью. Узнайте даты рождения близких, места жительства, профессии, интересные факты из их биографии, найдите семейные реликвии, побывайте на родине своих предков.

Помогут в поисках сведений исторические документы. Так, по словам Елены Павловны, в метрических книгах церквей, которые сейчас хранятся в архивах, можно найти информацию о рождении, браке и смерти предков. Также стоит обратить внимание и на ревизские сказки.

- Раньше перепись населения проводилась каждые 12 лет, - пояснила героиня публикации. - Если ваш предок не крестьянин, то в ревизских сказках есть данные не только об имуществе, доходах, деятельности и спорах, но и даже фотографии.

Кроме того, стоит изучить исповедальные ведомости, иными словами отчеты батюшек о составе семьи, обратиться в военный комиссариат и воспользоваться сайтом памяти 1930-1946 «Жертвы политического террора СССР».

- Как гласит народная мудрость: «Жизнь прожить, не поле перейти», - заключила Елена Олюнина. - Думаю, что каждому важно помнить о своем роде. Ведь это наша история, жизненный путь тех, кто нам дорог. Если мы сегодня соберем информацию о наших предках, то может быть и нас будущие поколения тоже не забудут. Хочется, чтобы между двумя датами - от рождения и до смерти - были дела, свершения, чтобы можно было прочитать и узнать, чем важен каждый росток семейного древа.