Хорошая привычка: как скандинавская ходьба помогает кировчанам укрепить иммунитет

Наталья Агафонова рассказала о том, как тренировки с палками укрепляют здоровье в любом возрасте. Фото: vk.com/rfshko

Сейчас все чаще в кировских парках можно встретить людей с «лыжными» палками в руках. Это нордики или, другими словами, любители скандинавской (или, как ее еще называют, северной) ходьбы - отдельного вида спорта родом из Финляндии. О том, как тренировки с палками укрепляют здоровье в любом возрасте, в День заботы о себе «Комсомолке» рассказала президент Федерации скандинавской ходьбы в Кировской области Наталья Агафонова.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Скандинавская ходьба пришла в мир как самостоятельный вид спорта в конце 1990-х годов. Но появилась она значительно раньше. Еще в 1940-х профессиональные лыжники из Финляндии догадались тренироваться в теплый сезон без лыж, бегая только с палками.

По словам Натальи Агафоновой, в Кирове это движение появилось в 2012 году. Тогда она познакомилась с «Русской школой финской ходьбы», прошла обучение, закупила профессиональный инвентарь и организовала клуб под названием «Хорошая привычка».

- Я вдохновилась возможностями северной ходьбы и сразу обратилась в региональное министерство спорта, - рассказала собеседница. - Меня как энтузиаста взяли на заметку и начали приглашать на городские спортивные мероприятия.

Затем девушка открыла «Школу скандинавской ходьбы Натальи Агафоновой». А чуть больше года назад в городе появилась «Федерация скандинавской ходьбы в Кировской области». Сейчас Наталья является ее президентом и активно помогает развиваться другим североходцам.

В этом году кировские нордики завоевали «золото» в командном зачете на V Открытом Фестивале северной ходьбы в Ижевске. Фото: vk.com/rfshko

ГЛАВНОЕ - ОСВОИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ТЕХНИКУ

Наталья рассказала, что в кировских парках регулярно проходят мастер-классы и тренировки по северной ходьбе. Самому младшему спортсмену три года, а самому старшему - 94! Группы имеют разные направления, нагрузки и профили.

- Скандинавская ходьба полезна абсолютно всем, - отметила собеседница. - Она отлично укрепляет иммунитет, а также дыхательную, сердечно-сосудистую системы и опорно-двигательный аппарат. Главное - освоить правильную технику и понимать, как нужно тренироваться, учитывая состояние вашего здоровья.

Федерация готовит инструкторов по скандинавской ходьбе. Они на практике работают не только в рамках своей учебной группы, но и с действующими нордиками. В подготовке важно все - даже постановка речи и голоса на своих тренировках.

- Если инструктор достойно и старательно прошел обучение, то ему предлагают войти в нашу команду, - пояснила Наталья Агафонова. - Так мы помогаем специалисту окрепнуть и обрести уверенность в нашей интересной профессии.

Кстати, школу инструкторов не так давно прошел отец корреспондента «Комсомолки» Андрей Трубин. Сейчас он тренирует свою первую группу и параллельно участвует в соревнованиях по северной ходьбе. Наш корреспондент побывала на одном из занятий и отметила, что это не так просто, как кажется на первый взгляд.

- На тренировках мы отрабатываем технику рук и ног с каждым человеком, - поясняет как инструктор Андрей Трубин. - При ходьбе дышать нужно ровно и делать глубокий вдох через нос на пятом-шестом шагах и глубокий выдох на седьмом-восьмом.

При этом важно, чтобы руки и ноги двигались попеременно, плечи были расправлены и ладонь разжималась при отводе руки назад. Необходим и специальный инвентарь - здесь не подойдут лыжные и треккинговые палки.

Сейчас Федерация реализует грантовый проект «ГТО все возрасты покорны», в котором участвуют представители старшего поколения. Фото: vk.com/rfshko

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ

Кировская Федерация скандинавской ходьбы организует соревнования и принимает участие в мероприятиях межрегионального уровня. Три года нордики достойно представляют нашу область на российских и международных соревнованиях и привозят множество кубков победителей и призеров.

- В нынешнем году мы впервые завоевали «золото» в командном зачете - на V Открытом Фестивале северной ходьбы в Ижевске, - поделилась Наталья. - На эти соревнования мы привезли двух марафонцев. Они преодолели 42 км, и в женском зачете у нас получилась абсолютная победа. К слову, наша команда - самая молодая и техничная в России.

Сейчас Федерация реализует грантовый проект «ГТО все возрасты покорны» в Кирове, Кирово-Чепецке и поселке Косино Зуевского района. Инструкторы готовят старшее поколение к сдаче нормативов ГТО по скандинавской ходьбе.

- В программе участвуют 60 человек. У них очень хорошие впечатления от проекта и уже есть первые результаты по улучшению здоровья, - рассказала собеседница. - Сдача нормативов запланирована на 15 ноября. В дальнейшем мы планируем расширить географию проекта и продвигать северную ходьбу в районах Кировской области.

На бесплатный мастер-класс по скандинавской ходьбе можно записаться в группе или по телефону 8-909-138-42-38.