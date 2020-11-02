Служба в кировском СИЗО-2: карьерный рост и творческое развитие

Служба работников СИЗО и тюрем, как в песне - и опасна, и трудна. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

31 октября во всей стране отметили День работников СИЗО и тюрем. Их служба, как в песне - и опасна, и трудна. И все же они делают свою работу, добротно, на совесть.

«Комсомолка» узнала, как работает нынешняя молодежь и чем она руководствуется, приходя на службу в уголовно-исполнительную систему.

«НЕСЕМ СЛУЖБУ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ»

Связать жизнь с УИС просто - было бы желание. Так в 2011 году пришел на службу в отдел охраны СИЗО-2 Кирилл Кононов. Причем у молодого человека не было специального образования и подготовки. Но за семь лет благодаря упорству и желанию освоить профессию он дослужился до офицерского звания и должности инспектора отдела охраны.

Для работы в отделе охраны СИЗО огромную роль играет физподготовка и психологическая стойкость сотрудника. Фото: предоставлено героем публикации

Как отмечает Кирилл Кононов, сотрудники отдела охраны должны быть готовы к стрессам и нагрузкам, обладать хорошими интеллектуальными и физическими данными, хорошей памятью.

По словам мужчины, добиться успеха ему помогали трудолюбие и четкая цель, поставленная перед собой: я хочу. И я могу. К офицерским погонам его также привели усердие и желание равняться на старших товарищей.

- Передо мной всегда были два примера. Два офицера, за которыми хотелось идти, - рассказывает Кирилл. - Это Алексей Протасов и Владимир Кожин. Второй был моим наставником.

Останавливаться на достигнутом Кирилл не собирается, он хочет продолжать совершенствоваться в профессии.

- Все зависит от личных качеств, - объясняет инспектор отдела охраны. - Я трудился и старался, но это еще не все. Мне помогло то, что я внимателен, быстро и четко выполняю поставленные задачи.

Нести службу в отделе охраны - значит, быть готовым ко всему и твердо знать, что твоя рука не дрогнет в ответственный момент.

- Мы заступаем и днем, и ночью, на охрану учреждения, - рассказывает наш герой. - Несем службу с оружием в руках.

Для работы в отделе охраны следственного изолятора огромную роль играет физическая подготовка и психологическая стойкость сотрудника.

- Работая в отделе охраны, необходимо четко осознавать, где находишься, и не поддаваться эмоциям. В особенности учитывая то, что у тебя оружие в руках, - поясняет Кирилл. - Службу необходимо нести с холодной головой, потому как работаем со спецконтингентом… Здесь много разных людей, и сидят они за разные преступления. Ожидать от них можно чего угодно и в любую секунду. Вплоть до нападения или попытки побега.

Отдел охраны выполняет обязанности по охране и обороне объекта. Силами караула в СИЗО осуществляется пропускной режим. Помимо этого, отдел охраны занимается досмотром транспорта, въезжающего на территорию СИЗО, и наблюдает за периметром. Могут попытаться перебросить что-то запрещенное… Кирилл Юрьевич уверяет: был даже случай (правда, в исправительной колонии нашей области), когда осужденному попытались передать запрещенный предмет с помощью квадрокоптера.

Помимо наблюдательных вышек есть специфические посты. Например, контрольно-пропускной пункт и первый пост. Первый пост - святая святых всех без исключения караулов. Его часовой знает все и обо всем, в его ведении все датчики, видеокамеры и даже калитки. На пульт приходит вся информация о «сработках»: о том, где и какая калитка открылась, плюс видеокамеры, которые покрывают весь периметр, практически не оставляя мертвых зон. Кстати, ни одна сработка датчиков не остается без внимания, на каждую выдвигаются резервные группы.

Технический прогресс вообще играет на руку УИС. Благодаря тому, что СИЗО буквально напичкано камерами, виден каждый шаг как заключенного, так и персонала.

Службу в отделе охраны легкой назвать нельзя, поэтому новичков сначала ждет два месяца стажировки, и только потом на службу. Среди плюсов службы - зарплата, есть возможность бесплатно обучаться в ведомственных вузах ФСИН России, также еще социальные гарантии не только сотрудникам, но и членам семьи.

Наш герой - женатый человек, а 11 месяцев назад у него родился долгожданный сын. Теперь практически все свободное от службы время Кирилл проводит со своими родными и близкими, которые во всем его поддерживают.

Служба в УИС предъявляет высокие требования к нравственным и личностным качествам сотрудников. Сотрудник отдела охраны должен быть, прежде всего, готов к напряженному характеру труда, эмоциональной выдержке, психологической подготовленности, устойчивости к стрессам и самообладанию.

ЖЕНЩИНЫ В СИСТЕМЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ - НЕ РЕДКОСТЬ

Свою жизнь со службой в УФСИН Дарья Окатьева решила связать еще в раннем детстве. Иначе быть и не могло: родители Дарьи Юрьевны всю жизнь прослужили в уголовно-исполнительной системе. Папа показывал своим примером, каким должен быть настоящий офицер, как стойко нужно переносить все тяготы службы. Эти и многие другие качества позволили ему добиться высоких результатов в службе.

Когда Дарья повзрослела, ей тоже стала интересна эта сфера деятельности. В 11 классе девушка получила направление на учебу в Вологодский институт права и экономики ФСИН России.

Капитан Дарья Окатьева уже восемь лет работает в должности старшего инспектора отдела специального учета. Фото: предоставлено героиней публикации

- Я целенаправленно шла к службе, - поделилась Дарья Юрьевна. - Институт стал для меня школой жизни. Он помог воспитать характер и самостоятельность. Разумеется, в первое время приходилось нелегко: определенный распорядок дня и физические нагрузки, учебный процесс, но со временем к этому привыкаешь. Пять лет обучения в ВУЗе пролетели достаточно быстро, но очень интересно.

В 2012 году Дарья Окатьева окончила институт в звании лейтенанта. А сейчас на ее погонах красуются капитанские звезды, она работает в СИЗО-2 в должности старшего инспектора отдела специального учета.

Этот отдел незаметен для обычного обывателя, но чрезвычайно важен в деятельности всей исправительной системы. И многие сотрудники уважительно называют его «сердцем» УФСИН. Сотрудники спецучета обеспечивают точное и безусловное исполнение приговоров, постановлений и определений судов в отношении осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

- В мои должностные обязанности входит работа с документацией осужденных, подозреваемых и обвиняемых, - рассказала Дарья. - Мы знаем об осужденном все, что занесено в его личное дело: анкетные данные, паспортные данные, какая группа крови, где проживал до ареста, осуждение, УДО, перевод в колонию-поселение, родственники, круг друзей и тех, кто с ним проходил по данному делу, особые приметы, состоит ли на профилактическом учете… Эти и другие сведения мы заносим в автоматизированную базу данных.

- В процессе работы я узнаю что-то новое. Постоянно появляются судебные решения, которые интересно изучить - поделилась Дарья Юрьевна. - Есть возможность развития. К примеру, для сотрудников существуют дополнительные курсы повышения квалификации, которые позволяют улучшить профессиональные навыки и знания.

Жизнь личного состава не ограничивается только выполнением служебных обязанностей. Для сотрудников уголовно-исполнительной системы проводят творческие мероприятия и состязания.

Дарья Окатьева решила принять участие в конкурсе «Мисс УИС». На первом этапе девушки соревнуются в физической, огневой и специальной подготовке, а второй этап позволяет раскрыть творческую сторону участниц.

- Буквально полтора месяца назад я вышла из декретного отпуска и сразу же начала подготовку к «Мисс УИС», - рассказала девушка. - Мне конкурс показался очень интересным. Это возможность расширить круг общения, продемонстрировать свои способности.

Дарья уже вошла в тройку сильнейших участниц. На следующей неделе состоится финал конкурса «Мисс УИС». На нем жюри определит претендентку, которая будет представлять Кировскую область на Всероссийском конкурсе.

Женщины в системе исполнения наказаний - не редкость и об этом говорят цифры. В следственных изоляторах наряду с мужчинами несут службу 46 женщин в погонах. Всего же в следственных изоляторах города Кирова служат более 400 сотрудников. Женщины, в основном, как и в любых других правоохранительных и силовых ведомствах, работают в тыловых подразделениях, где необходимо их трудолюбие, усидчивость, скрупулезность, - где женщина лучше мужчины справится с поставленными задачами. Они несут службу в охранных подразделениях, конвойной, психологической, воспитательной службах, медицинских частях, оперативных отделах.