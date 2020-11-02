«Ночь искусств» в Кирове: 3 ноября ежегодная всероссийская акция пройдет в онлайн-формате

Культурные заведения региона будут вести трансляции в официальных группах в социальной сети «ВКонтакте». Фото: kirovreg.ru

Во вторник, 3 ноября, в режиме онлайн пройдет акция «Ночь искусств - 2020». В этом году ее перенесли в интернет-пространство в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Музеи, театры, библиотеки и другие культурные заведения региона будут вести трансляции в официальных группах в соцсети «ВКонтакте». Мы расскажем о нескольких онлайн-мероприятиях.

МАСТЕР-КЛАССЫ И СПЕКТАКЛИ

Так, в Вятском художественном музее пройдет презентация выставки Александра Демышева «Стань воздушным», которая начнет работу в Выставочном зале с 6 ноября. Кировский областной краеведческий музей проведет мастер-класс по рисованию на воде в технике эбру, а Музей Циолковского, авиации и космонавтики - «Космическое Тесла-шоу».

«Театр на Спасской» покажет онлайн-спектакль «Ромео и Джульетта», а Драмтеатр - постановки «Фанатки», «Детей не покупают» и «Чио-Чио-Саня».

ВЫСТАВКИ И КОНЦЕРТЫ

Вятский колледж культуры проведет онлайн-выставку фотографий студентов к 125-летию со дня рождения Есенина «Здравствуй, златое затишье», а Кировский колледж музыкального искусства имени Казенина подготовит концерт «Если мы войну забудем».

В Вятском художественном училище 3 ноября стартует межрегиональный выставочный проект «Академичка + ВХУ» при участии училища и Академической дачи имени Репина.

Гриновка покажет интерактивную онлайн-презентацию «Волшебство фокусов», а библиотека имени Герцена - онлайн-мероприятие «Ночь искусств в Герценке - 2020».

К акции присоединится и Филармония. Там пройдет концерт органной музыки. Насыщенную программу 3 ноября покажут и культурно-досуговые учреждения области.

Кроме соцсети «ВКонтакте», трансляции мероприятий пройдут в «Одноклассниках», на платформе TikTok и в обновленном разделе LIVE портала «Культура.РФ».

Подробную программу всероссийской акции можно увидеть здесь.