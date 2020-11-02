День народного единства 2020 в Кирове: для жителей региона подготовили онлайн-марафон праздничных мероприятий

Культурные учреждения области проведут для кировчан онлайн-концерты, поздравления и другие праздничные мероприятия. Фото: скриншот с видео admkirov.ru

В среду кировчане традиционно, вместе со всей страной, отметят День народного единства. В России его справляют уже в пятнадцатый раз. В нынешнем году пандемия коронавируса внесла множество корректив в празднования значительных дат. И 4 ноября, увы, не стало исключением. Однако для кировчан подготовили обширную программу. По сообщению пресс-службы горадминистрации, празднование пройдет в онлайн-формате, на страницах разных учреждений в социальных сетях.

Всего запланировано около 80 мероприятий в рамках культурного марафона. В их числе кинолектории, викторины, документальные фильмы, виртуальные экскурсии и другие интересные события. Начнутся они со 2 ноября, но основная их масса, конечно, приходится на дату праздника. Мы расскажем о нескольких из них.

ВИКТОРИНЫ И ЭКСКУРСИИ

Так, 3 ноября кировчане смогут отправиться в прошлое. Библиотека № 12 им. П.П. Маракулина подготовила для кировчан видеоэкскурс в историю под названием «Русь единая - Русь непобедимая». Мероприятие начнется в 10.00.

Об истории праздника «День народного единства» также расскажет Центр культуры и досуга села Русское. Присоединиться к нему кировчане смогут в 12.00.

Свой экскурс проведет детская библиотека №16 имени Л.В. Дьяконова. Мероприятие под названием «Подвиг Минина и Пожарского» отправит зрителей в историческое прошлое Руси. К нему можно будет присоединиться в 15.00.

Для тех же, кто любит не только узнавать, но и проверять свои знания, библиотека №8 имени А.П. Гайдара приготовила онлайн-викторину. Поучаствовать в ней можно будет в 12.00.

Свою викторину также организует библиотека №21. Она будет проходить с 3 по 4 ноября, и поучаствовать в нем смогут все желающие.

ОНЛАЙН-КОНЦЕРТЫ И ФИЛЬМЫ

4 ноября будет особенно богатым на праздничные мероприятия днем, причем многочисленные. К примеру, несколько учреждений запланировали демонстрацию документальных фильмов по теме праздника. Так, в 09.00 можно будет посмотреть кино «Минин и Пожарский - доблестные сыны Отечества» в группе детской библиотеки №16 имени Л.В. Дьяконова. В 10.00 начнется трансляция документального фильма о России «День народного единства» в паблике ДК «Космос». А библиотека №5 «Авангард» планирует показать целый цикл фильмов под названием «Редкие народы России». Трансляция начнется в 17.00.

Помимо того, в онлайн-формате пройдет множество концертов, посвященных празднику. Посмотреть их можно в группах Дворца культуры и спорта поселка Дороничи, ДК поселка Захарищевы, ДК села Порошино, ДК поселка Сидоровка, ДК «Россия» и других учреждений.

Будут и другие, не совсем типичного формата, мероприятия. К примеру, библиотека №5 «Авангард» запланировала обзор игр народов России под названием «С чего начинается дружба». Узнать, с чего же она начинается, можно в группе учреждения в 14.00.

А центр досуга «Радужный» намеревается провести онлайн-программу в рамках всем известной игры «Угадай мелодию». Интересное мероприятие начнется в 12.00.

И, конечно же, на этот день запланированы викторины, опросы, информационные посты, видеопоздравления и многие другие занимательные способы нескучно провести праздник. Ознакомиться с полной афишей всех мероприятий, посвященных Дню народного единства, кировчане могут здесь.