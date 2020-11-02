«Народный участковый»: Кировскую область на всероссийском конкурсе представит сотрудник полиции из Советска

Руслан Абдулаев победил в региональном этапе конкурса. Фото: предоставила пресс-служба УМВД России по Кировской области

11 сентября стартовал Всероссийский конкурс «Народный участковый», который ежегодно проводит МВД России. В этом году он проходит в юбилейный десятый раз. Лучшего участкового выбирают жители России, отдав свои голоса за понравившегося претендента.

Информацию обо всех конкурсантах разместили на официальном Интернет-сайте УМВД России по Кировской области. Победители определились в ходе онлайн-голосования. Любой желающий мог выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции.

В первом этапе в 2020 году приняли участие около 40 участковых уполномоченных полиции со всей Кировской области. Онлайн-голосование за них прошло с 11 по 20 сентября. 20 победителей по территориальным органам в районах области, набравшие наибольшее количество голосов, прошли во второй этап. Здесь уже выбирали «Народного участкового» Кировской области. За него голосовали с 7 по 16 октября. В результате наиболее достойным этого почетного звания жители региона признали участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Советский» Руслана Абдулаева – именно за него проголосовало наибольшее количество пользователей сети Интернет.

Руслан Абдулаев пришел на службу в 2016 году. Поработать участковым ему предложили, когда он, получая высшее юридическое образование, проходил стажировку в правоохранительных органах.

Руслан согласился и отправился на 4-месячные курсы в Казань, после которых приступил к самостоятельной работе. На его участке зарегистрировано 2453 жителя.

- Знаком со всеми, но хорошо знаю только тех, с кем приходится постоянно вести работу – это граждане, стоящие на учете, неблагополучные семьи, - поясняет участковый.

Руслан Абдулаев основным в своей работе считает профилактику правонарушений. Поэтому он ежедневно посещает своих «подопечных». Кроме того, участковый проводит работу по сообщениям и заявлениям жителей – чаще всего приходится вмешиваться в семейные скандалы или пьяные разборки. Руслан также выезжает с опрергруппой на все преступления, которые происходят на его участке. В его обязанности входит и прием граждан по разным вопросам. А еще Руслан проводит профилактическую работу с молодым поколением: на его участке два студенческих общежития, в одном их которых находится его опорный пункт.

Руслан уже дважды выезжал в длительные командировки: в 2018 году работал участковым во время Чемпионата мира по футболу в Казани и прошлым летом в селе Кабардинка Краснодарского края. Там ему пришлось работать и с местным населением, и с отдыхающими.

- Свободного времени у меня почти нет, - говорит Руслан. – Но когда появляется свободная минутка, я люблю работать в гараже на станке ЧПУ, который сам собрал. Например, делаю розы из металла. А еще хожу заниматься в спортзал.

Теперь ему предстоит защищать честь региона в третьем, федеральном этапе конкурса. Он пройдет с 1 по 10 ноября текущего года, тогда и определится победитель. Опять же с помощью голосования, организованного на сайте «Комсомольской правды». Сможет ли Руслан стать победителем, зависит от того, насколько активно мы будем голосовать за нашего земляка.

Награждение победителя и призеров третьего, всероссийского этапа конкурса пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.