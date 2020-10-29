Приходится решать сложные задачи, иногда с риском для жизни

Сотрудникам вневедомственной охраны важно быть в хорошей физической форме и иметь отличное здоровье. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кировской области

Постановление Совета Министров СССР о создании новой госструктуры - вневедомственной охраны вышло 29 октября 1952 года. Этот день и стал профессиональным праздником сотрудников этого подразделения.

В 2004 году были созданы Департамент государственной защиты имущества и Центр оперативного руководства деятельностью вневедомственной охраны МВД России. А 4 апреля 2016 года это подразделение вошло в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Сотрудники вневедомственной охраны должны соответствовать определенным требованиям по личным и деловым качествам, быть физически подготовленным и иметь хорошее здоровье, ведь им приходится решать задачи повышенной сложности, иногда с риском для собственной жизни. А еще они славятся честностью, храбростью и ответственностью.

Так, в начале 2020 года старший полицейский группы задержания отдела вневедомственной охраны по городу Кирову прапорщик полиции Денис Патрушев нашел и вернул владельцу документы и более ста тысяч рублей.

Прапорщик Денис Патрушев нашел и вернул кировчанину крупную сумму денег. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кировской области

Пенсионер хотел помочь своим детям деньгами и снял крупную сумму в банке. После этого мужчина сел в машину и уехал по делам, а вернувшись домой обнаружил, что портмоне со снятыми средствами, а еще и документами пропали. Кировчанин расстроился и почувствовал себя плохо. Но вскоре в дверь квартиры позвонил незнакомый мужчина и вернул потерянное в целостности и сохранности. Оказалось, сотрудник вневедомственной охраны Патрушев Денис в нерабочее время приехал к тому же банку и увидел портмоне с деньгами и документами. В этот же день росгвардеец вернул потерянное пенсионеру.

- Это нормальный поступок для любого порядочного человека, - подчеркнул Денис. - Я очень рад, что смог чем-то помочь.

А старший лейтенант полиции Дмитрий Шлапак в мае 2020 года спас во время пожара 56-летнего кировчанина. Дмитрий находился на своем садовом участке, когда увидел пламя в соседнем домике. Сотрудник отдела вневедомственной охраны вызвал пожарных и сам бросился к месту возгорания. Огонь охватил деревянную баню и уже перекинулся на веранду дома. Заглянув в окно, росгвардеец заметил в задымленной комнате спящего человека. Дмитрий разбудил мужчину и вывел на свежий воздух.

Лейтенант Дмитрий Шлапак спас человека из горящего садового дома. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кировской области

О подвигах и добрых делах сотрудников вневедомственной охраны Кировской области можно рассказывать бесконечно. Причем, часто они совершают их не по долгу службы, а по зову сердца - в свободное от работы время. Такие поступки не остаются незамеченными и жителями области, и руководством Росгвардии. Каждый год в профессиональный праздник лучшие сотрудники вневедомственной охраны получают награды и повышают в звании. Так, в 2020 году в нашем регионе восьми сотрудникам присвоят звание прапорщик.

Редакция газеты «Комсомольская правда» - Киров» поздравляет сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии с профессиональным праздником! От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, спокойных дежурств, новых званий и наград.