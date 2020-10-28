«Осенние путяшки» и Всевятская туртропа: в Кировской области подвели итоги года в сфере туризма

В рамках грантовых проектов кировчане сдавали нормы ГТО по турпоходу. Фото: vk.com/43gto

В прошлом году два проекта Федерации оздоровительно-спортивного туризма Кировской области получили президентские гранты. О том, как их реализовали, сообщил председатель Федерации Сергей Герасимов. Он также рассказал «Комсомолке» о том, как сейчас обстоят дела с туризмом в нашем регионе и как он будет развиваться в дальнейшем.

15 МАРШРУТОВ В ТРЕХ РАЙОНАХ ОБЛАСТИ

С ноября по октябрь кировчане принимали участие в проектах «Ресурсный центр по подготовке к сдаче норм ГТО (туристский поход с проверкой туристских навыков)» и «ГТО. Туризм. Продолжение».

В рамках этих программ в регионе прошли соревнования по поисково-спасательным работам, областной туристский слет и Всевятская туристская тропа. Протяженность последней - более 500 км! Также в Кирове открыли ресурсный центр по подготовке к сдаче ГТО и два его отделения - в Суне и Омутнинске, закупили снаряжение и разработали 15 маршрутов в трех районах области. Девять из них получили сертификаты соответствия требованиям комплекса ГТО.

В течение года волонтеры проекта прошли курс судейской подготовки по спортивному туризму. Авторы с опытом проведения соревнований создали учебно-методическое пособие для тех, кто хотел бы организовать поход.

Участники «Осенних путяшек» вязали узлы, ставили палатки на время, разжигали костер, определяли азимут с помощью компаса. Фото: vk.com/43gto

Сейчас, в связи с пандемией коронавируса, выход на разработанные в рамках проекта маршруты невозможен. Но прошлой зимой и в начале весны туристы успели сдать нормы ГТО по туристическому походу. Сначала они регистрировались в ресурсном центре, затем получали справку об успешном выполнении комплекса, а готовый результат появлялся в личном кабинете на сайте ГТО.

Отметим, что в сентябре в рамках гранта в Кировской области прошел День пешеходного туризма «Осенние путяшки». Участники мероприятия совершили пеший поход по пересеченной местности с выполнением норм ГТО по турпоходу. Они вязали узлы, ставили палатки на время, разжигали костер, определяли азимут с помощью компаса.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРКЛУБЫ

Сейчас Федерация оздоровительно-спортивного туризма Кировской области вновь подала заявку в Фонд президентских грантов с проектом «От норм ГТО к туристскому походу».

- Мы планируем создать мультивозрастные спортивно-оздоровительные турклубы на базе ресурсных центров, - рассказал Сергей Герасимов. - Также у нас в планах появление шести точек активности, где мы будем работать с волонтерами и организовывать мероприятия на природе.

Самые инициативные участники смогут стать инструкторами и открыть турфирму. Это поднимет внутренний туризм региона на новый уровень. Кроме того, в области продолжат привлекать людей к сдаче норм ГТО, проводить конкурсы мастерства и обучать профессиональным навыкам в школе туристской подготовки.