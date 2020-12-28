Вы наверняка заметили, что экологичность сейчас набирает популярность. Так, супруги Коробейниковы из Кирова вместе со своей 4-летней дочкой занимаются раздельным сбором отходов (РСО). Анна - врач-кардиолог, Андрей - инженер-электроник в ракетостроении. Наш корреспондент поговорил с экоактивистами о том, как они пришли к разумному потреблению и как сортировка мусора делает наш мир лучше.Сначала об экологичности в семье Коробейниковых задумалась Анна. Позже к ней присоединился муж, а потом и дочь Лиза.- В один момент ко мне пришло осознание, что мусор, который мы на тот момент выбрасывали каждый день, не исчезает и не испаряется вместе с мусоросборочной машиной, а где-то копится, - рассказала Анна. - И тогда я захотела узнать, как в стране обстоят дела с мусоропереработкой. Честно, была в шоке от того, что масштабно у нас этим никто не занимается.При этом кировчанка отметила - есть единичные активисты и организации, которые на добровольных началах пытаются изменить ситуацию. Анна «прикипела» к одной из них под названием «Вятка без мусора» и начала черпать оттуда информацию о сборе, сортировке и переработке отходов.- Муж сначала не горел оптимизмом меня поддержать, но когда на кухне появилась первая корзинка для сбора ПЭТ (термопластик - Ред.), не сопротивлялся и быстро втянулся, - призналась героиня материала. - Дальше - больше. Мы решили, что собирать вторсырье в квартире - это неудобно, нужно думать, куда его сдать, куда-то везти... И начали действовать.Воплотить задуманное в жизнь супругам помог проект «Эко-соседи» от движения «Вятка без мусора». Анна и Андрей организовали собственный мини-пункт по сбору отходов в доме и нашли поддержку у соседей. И уже не просто собирали, но и рассказывали об этом, привлекая внимание к проблемам экологии все больше и больше людей.- Организовать собрание в доме, подписать договор, запланировать сборы, развесить объявления, вызвать машину партнёра проекта, чтобы вывести все собранное вторсырье - это по моей части, - поделилась она. - В самом сборе участвуют все: я помогаю досортировывать мусор, муж переносит мешки с вторсырьем на место хранения, дочка обычно просто веселит всех своими смешными фразами и громким смехом.Отметим, в этом году семья Коробейниковых приняла участие в областном фестивале-конкурсе «Ее Величество - Семья» и заняла первое место в номинации «Семейное доброе дело». Специально для конкурса супруги подготовили лонгрид (один из способов создания публикаций в интернете – Ред.) на тему РСО.Помимо общего увлечения, семья любит вместе ходить в театр и бассейн, отдыхать на природе, кататься на роликах, велосипеде, коньках и лыжах, печь пиццу. Андрей играет в волейбол и участвует в турслетах, Анна составляет генеалогическое древо семьи и занимается общественной работой, а их маленькая дочка - активная участница творческих конкурсов.