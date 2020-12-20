Спортивные семьи: участвуем в соревнованиях вместе

Зиновкины любят всей семьей ходить в походы. Фото: предоставлены героями публикации

Владимир Зиновкин - руководитель областной федерации Киокусинкай IKO каратэ и спортивного клуба «Пересвет». У него трое детей, и все они успешны в спорте. Мы поговорили с Владимиром о достижениях его детей и о клубе «Пересвет».

НЕ КАЖДЫЙ СПОРТСМЕН МОЖЕТ СТАТЬ ТРЕНЕРОМ

Сейчас Владимир и его супруга Наталья живут в селе Пасегово, Кирово-Чепецкого района, а дети в Кирове. Спорт стал важной частью его жизни еще в детстве. По воспоминаниям Владимира, в советское время практически все занимались спортом. Его в основном привлекали боевые искусства. Юноша участвовал в соревнованиях по боксу, рукопашному бою, самбо, каратэ. Выступал на союзных соревнованиях, готовился к европейским, но получил травму, которая не позволила продолжать спортивную карьеру. После травмы Владимир начал заниматься тренерской деятельностью. Когда в 1990 году каратэ как вид спорта разрешили в нашей стране, у Владимира появилась идея организовать свои секции.

По словам тренера, в советское время сложнее было найти помещение, оборудование и инвентарь, зато люди хотели заниматься, даже в подвалах и на старых турниках, и больше времени уделяли своему физическому развитию. С появлением компьютера, интернета, интерес к спорту упал. Владимир отмечает, что сейчас родителям сложнее мотивировать ребенка, чтобы он оторвался от экрана телефона или монитора и начал заниматься физическими упражнениями. Но в последние годы появилась положительная тенденция: все больше родителей задумываются о физической подготовке детей с раннего возраста. В клубе «Пересвет» есть программы даже для самых маленьких. Например, всероссийская программа «Маугли» рассчитана на ребят от трех до семи лет.

Владимир не только руководит клубом, он и сам проводит тренировки, обучает детей. У тренера есть педагогическое высшее образование, а также переквалификация. Наш корреспондент поинтересовался, каждый ли спортсмен может стать успешным тренером после окончания карьеры?

- Один из моих тренеров, с которым я дружил, еще в молодости сказал, что учителями не становятся, ими нужно родиться. С тренерами похожая ситуация, - отмечает Владимир. - Очень мало спортсменов высокого уровня, которые стали тренерами после завершения карьеры. Зачастую спортсмены отлично представляют, как сделать упражнение самим, но как научить других они не знают. Объяснить намного сложнее, чем самому тренироваться и выступать на соревнованиях. Важно знание психологии, методов преподавания, особенно если обучаешь детей. Поначалу собственный спортивный опыт может помочь, но затем все равно нужно учиться и еще раз учиться, как в образовательных учреждениях, так и у других, более опытных тренеров.

МИССИЯ КЛУБА «ПЕРЕСВЕТ»

«Пересвет» еще молодой клуб, ему только шесть лет. Несмотря на это, ученики показывают достойные результаты: есть опыт выступлений на всероссийских и международных соревнованиях.

- Мы стараемся создать условия не только для городских, но и для сельских ребят, - говорит Владимир. - Филиалы клуба «Пересвет» работают по всей области и ученики ездят на соревнования по России, участвовали в состязаниях в Болгарии, Беларуси и Японии. Клуб ищет возможности для таких поездок: финансирует, находит спонсоров.

В 2020 году условия из-за ограничений, связанных с коронавирусом, стали сложнее. Тренеры работают меньше, соревнований почти не проводится. Особо руководитель «Пересвета» обеспокоен судьбой ребят, которые уже вошли в состав сборных. С января должны начаться соревнования по округам, затем российские. Если это все состоится, у них будет возможность отобраться на чемпионат Европы и первенство мира.

Руководитель спортивного клуба и сам организует турниры. Уровень таких мероприятий достаточно высокий. У клуба «Пересвет» есть два традиционных турнира. Весенний посвящен 9 мая. «Кубок Победы» проходит уже на протяжении пяти лет. Осенний турнир «North Open» - межрегиональный. На него собираются спортсмены из Коми, Перми, Удмуртии, Нижнего Новгорода, Татарстана. В связи с карантином стало сложнее проводить состязания, но клуб надеется, что в следующем году все соревнования возобновятся.

ПРИМЕР ОТЦА ОКАЗАЛСЯ ЗАРАЗИТЕЛЬНЫМ

У Владимира и Натальи трое детей и все они успешные спортсмены. Старший сын Ярослав с детства проводил время с отцом в спортзале.

- Когда сын был еще маленьким, я работал директором спортивной школы и Ярослав можно сказать, «жил» в спортзале, - рассказывает Владимир. - С шести лет он выступал на соревнованиях по лыжам, по ориентированию.

Когда семья жила в Оренбургской области, мальчик в составе сборных области по футболу и волейболу становился чемпионом. Но главной страстью Ярослава стал хоккей. Получив приглашение из Кирово-Чепецка, семья поддержала сына и переехала в Кировскую область. Спортсмен уже становился призером страны в составе молодежной команды. Переехав научебу в Нижний-Новгород, Ярослав играл в студенческой лиге, защищая честь своего учебного заведения. В 2020 году выступал за сборную страны в мировой студенческой лиге. Хотя его главная любовь - хоккей, Ярослав занимается и боевыми искусствами. Двадцатитрехлетний сын Владимира кандидат в мастера спорта.

А 18-летняя дочь Злата - вице-чемпионка Европы, бронзовая призерка первенства России по каратэ. Она входит в состав сборной России. Отец подчеркивает, что Злата - боец, и характер у нее соответствующий. И хотя из-за проблем со здоровьем девушка начала заниматься поздно, сумела достичь успехов. Злата, как и старший брат, кандидат в мастера спорта.

- Симбиоз желания, упорства, поддержки родителей, работы тренера дал результат и благодаря этому Злата многого добилась в спорте, - поделился Владимир.

Младший сын тренера, 12-летний Яромир, только перешел во взрослые соревнования. Владимир отмечает, что пока говорить о больших достижениях рано, но цели есть. Первенство России и Европы - к этому стремится Яромир вместе с отцом. Тем более, что он уже выигрывал в межрегиональных турнирах по Кудо в Нижнем Новгороде. На вопрос о том, чем еще, кроме спорта, он увлекается, Владимир откровенно ответил:

- Я люблю жизнь во всех проявлениях. У меня много друзей, с которыми провожу свободное время. Но больше внимания стараюсь уделять семье. Я много работаю, поэтому на супруге - дом, уют, хлопоты и тепло. Наталья всегда поддерживает меня и детей во всех делах. Еще мы любим отдыхать на природе, ходить в походы. Наша семья постоянно в движении. В общем, я стараюсь вести активный образ жизни с женой и детьми.

Владимир доволен жизнью, доволен своими детьми и надеется, что спортивный клуб «Пересвет» еще порадует результатами родную Кировскую область.