Фотогалереи
В Кирове режим самоизоляции продлили до 24 апреля

В Кирове режим самоизоляции продлили до 24 апреля.

Большинство организаций в городе по-прежнему остаются закрытыми, работают - только социально значимые.

Многие предприниматели в этот непростой период стараются предложить услуги доставки.

Некоторые магазины стараются продать «хайповый» товар. К примеру, марлю для масок.

Кстати, что касается медицинских масок, то на некоторых аптеках по-прежнему встречаются объявления, что этих средств защиты нет в наличии.

На дверях некоторых магазинов висят объявления со старыми датами завершения карантина.
Новости 24
В Кирове разыскивают молодого человека
В Кировской области на месяц раньше началась подготовка к посевной кампании
В Кировской области во время пандемии коронавируса подскочили цены на продукты
Коронавирус в Кирове: шесть новых случаев заражения
Микрорайоны Кирова готовят к паводку
В Кирове пригородные автобусы вновь изменят свое расписание
Предприниматели Кирова могут получить отсрочку по займам
В Кирове ищут лучшее фото кота на карантине
В Кировской области учебный год не будут завершать досрочно
Снег и «минус» на градуснике: погода в Кирове на выходные дни
Кировский региональный оператор ТКО предупредил о возможности мусорного коллапса
Кировчан просят приходить в храмы в медицинских масках
Экстремальный спорт. Эксперты проверили защищенность мобильных фитнес-приложений
Житель Кировской области подозревается в убийстве сестры
Кировчан-вахтовиков будут обследовать на коронавирус
Кировским предпринимателям продлят лицензии на 12 месяцев
20 тысяч пожилых кировчан бесплатно получат продукты
Электроснабжение более 40 логистических центров крупных торговых сетей находятся под особым контролем специалистов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
В Кировской области провели более 14 тысяч исследований на коронавирус
Коронавирус в Кирове: первый пациент, подключенный к аппарату ИВЛ
Профилактика коронавируса в Кирове: управляющим компаниям подарили 56 пульверизаторов для дезинфекции подъездов
Кировские хирурги помогли пациенту с деформацией позвоночника
Карантин с пользой: тренируйся по-новому с UFC GYM в Wink