В Кирове режим самоизоляции продлили до 24 апреля
В Кирове режим самоизоляции продлили до 24 апреля.
Большинство организаций в городе по-прежнему остаются закрытыми, работают - только социально значимые.
Многие предприниматели в этот непростой период стараются предложить услуги доставки.
Некоторые магазины стараются продать «хайповый» товар. К примеру, марлю для масок.
Кстати, что касается медицинских масок, то на некоторых аптеках по-прежнему встречаются объявления, что этих средств защиты нет в наличии.
На дверях некоторых магазинов висят объявления со старыми датами завершения карантина.
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