Фотогалереи
Байк-рок фестиваль «Взлетная полоса» 2019
Фото: Наталья ПИКОЗОВА

Гостей не смутил даже дождь: кто-то спрятался в палатку и любовался радугой, а кто-то не жалея ног танцевал

Фото: Михаил СОКОЛОВ

Эмоции, что у гостей, что у актеров бились через край.

Фото: Михаил СОКОЛОВ

Музыканты подарили гостям фестиваля два дня отдыха от рутины и бытовухи.

Фото: Михаил СОКОЛОВ

На фестиваль приехали не просто фанаты рока, но и креаторы, показывающие свою любовь.

Фото: Михаил СОКОЛОВ

Пришедшие на концерт гости были в восторге от энергии артистов.

Фото: Михаил СОКОЛОВ

Выступление "Easy Dizzy" (AC/DC трибьют).

Фото: Михаил СОКОЛОВ

На сцене выступили легенды русского рока - «Ногу свело».

Фото: Юлия КОРСАКОВА

На фестиваль прибыли многие члены мотоклубом.

Фото: Михаил СОКОЛОВ

Легендарная группа «LOUNA».

Фото: Михаил СОКОЛОВ

Выступление группы «Xe-NONE», второй день фестиваля.

Фото: Михаил СОКОЛОВ

День второй: выступление группы «План Ломоносова».

Фото: Михаил СОКОЛОВ

Гитарист группы «E2 знакомы».

Фото: Михаил СОКОЛОВ

Выступление «Easy Dizzy» (AC/DC трибьют).

Фото: Михаил СОКОЛОВ

В Киров приехала и казанская группа «Багира».

Фото: Михаил СОКОЛОВ

Под вечер гости фестиваля достали цветные дымовухи и осветили поляну.
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