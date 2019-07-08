Байк-рок фестиваль «Взлетная полоса» 2019

Гостей не смутил даже дождь: кто-то спрятался в палатку и любовался радугой, а кто-то не жалея ног танцевал

Эмоции, что у гостей, что у актеров бились через край.

Музыканты подарили гостям фестиваля два дня отдыха от рутины и бытовухи.

На фестиваль приехали не просто фанаты рока, но и креаторы, показывающие свою любовь.

Пришедшие на концерт гости были в восторге от энергии артистов.

Выступление "Easy Dizzy" (AC/DC трибьют).

На сцене выступили легенды русского рока - «Ногу свело».

На фестиваль прибыли многие члены мотоклубом.

Легендарная группа «LOUNA».

Выступление группы «Xe-NONE», второй день фестиваля.

День второй: выступление группы «План Ломоносова».

Гитарист группы «E2 знакомы».

Выступление «Easy Dizzy» (AC/DC трибьют).

В Киров приехала и казанская группа «Багира».

Под вечер гости фестиваля достали цветные дымовухи и осветили поляну.