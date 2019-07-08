Байк-рок фестиваль «Взлетная полоса» 2019

Гостей не смутил даже дождь: кто-то спрятался в палатку и любовался радугой, а кто-то не жалея ног танцевал
Эмоции, что у гостей, что у актеров бились через край.
Музыканты подарили гостям фестиваля два дня отдыха от рутины и бытовухи.
На фестиваль приехали не просто фанаты рока, но и креаторы, показывающие свою любовь.
Пришедшие на концерт гости были в восторге от энергии артистов.
Выступление "Easy Dizzy" (AC/DC трибьют).
На сцене выступили легенды русского рока - «Ногу свело».
На фестиваль прибыли многие члены мотоклубом.
Легендарная группа «LOUNA».
Выступление группы «Xe-NONE», второй день фестиваля.
День второй: выступление группы «План Ломоносова».
Гитарист группы «E2 знакомы».
Выступление «Easy Dizzy» (AC/DC трибьют).
В Киров приехала и казанская группа «Багира».
Под вечер гости фестиваля достали цветные дымовухи и осветили поляну.