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Профессии кировских осужденных: повар, станочник, фермер

Работа работой, но нужно и поесть. Некоторые осужденные обучаются в колониях профессии повара. Фото: УФСИН России по Кировской области.

В ИК-6 всегда кипит работа. Кто-то занимается изготовлением деревянных изделий, в том числе мебели... Фото: УФСИН России по Кировской области.

...А кто-то работает в теплице. Огурцы, выращенные здесь, едят с середины мая. Пользуются успехом и местные арбузы. Правда, их не так уж много. Фото: УФСИН России по Кировской области.

Некоторые из осужденных научились шить уже в колонии. На тюбингах, изготовленных ими, зимой катаются с горок тысячи людей. За рабочую смену получается сшить порядка 450 изделий. Фото: УФСИН России по Кировской области.

А так в ИК-17 разводят кроликов. Сейчас их насчитывается более 160 голов. Есть здесь и поросята. За всеми животными ухаживают осужденные. Фото: УФСИН России по Кировской области.
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