Сотни кировчан присоединились к акции «Ночь музеев-2019»
Одним из первых свои двери для посетителей распахнул Выставочный зал Вятского художественного музея имени Васнецовых. Там для кировчан рисовали портреты, работал арт-маркет и выставка картин местных художников.
Рады гостям были и в Инженериуме ВятГУ. Особое внимание на этой площадке уделили проблемам экологии.
Жителям города рассказывали о том, как вредит человеку и природе одноразовая посуда, и как можно дать вторую жизнь вещам.
Многие горожане отправились в воскресенье в Детский космический центр. Перед входом в музей даже образовалась очередь.
Там кировчане могли увидеть различные модели космических аппаратов.
Кроме того, в течение дня жителям города предлагали сфотографироваться с настоящим космонавтом.
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