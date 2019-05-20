Сотни кировчан присоединились к акции «Ночь музеев-2019»

Одним из первых свои двери для посетителей распахнул Выставочный зал Вятского художественного музея имени Васнецовых. Там для кировчан рисовали портреты, работал арт-маркет и выставка картин местных художников.

Рады гостям были и в Инженериуме ВятГУ. Особое внимание на этой площадке уделили проблемам экологии.

Жителям города рассказывали о том, как вредит человеку и природе одноразовая посуда, и как можно дать вторую жизнь вещам.

Многие горожане отправились в воскресенье в Детский космический центр. Перед входом в музей даже образовалась очередь.

Там кировчане могли увидеть различные модели космических аппаратов.

Кроме того, в течение дня жителям города предлагали сфотографироваться с настоящим космонавтом.