Тысячи кировчан приняли участие в праздновании Дня Победы

По традиции праздник начался с митинга на Театральной площади.

Во время митинга первые лица города и области поздравили ветеранов и тружеников тыла с Великим Днем Победы.

Затем шествие направилось к Вечному огню, чтобы возложить цветы и почтить память погибших воинов.

К мемориалу на набережной Грина в течение всего дня шли не только взрослые, но и дети.

Следующим важным событием Дня Победы в Кирове стала акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие тысячи кировчан.

Каждый из участников с гордостью и любовью был готов рассказать о подвиге своего героя. К примеру, папа Татьяны Бурой попал на фронт, когда ему было 17 лет.

После участия в «Бессмертном полку» кировчане отправились на другие площадки города. Так, все желающие могли посмотреть фотографии на выставке «Живые свидетели войны».