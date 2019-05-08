Оружие, казаки и БТР: в кировском УФСИН провели парад в честь Дня Победы
По традиции, мероприятие начали чествованием памяти погибших на войне. К Вечному Огню возложили цветы
На плацу возле главного здания УФСИН организовали выставку современного и исторического оружия. Каждый мог подержать его в руках
Сотрудники ОСН «Алмаз» показали, какие находки они сделали на вахтах Памяти
На праздничном концерте творческие коллективы представили разные номера, в том числе танцы
Вятские казаки показали умение орудовать шашкой: всадник сбивал бутылки с водой со специальной подставки
На плац под грохот выстрелов ворвались сотрудники ОСН «Алмаз». Они продемонстрировали навыки ведения боя
В стенограмме переговоров пилота сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100 с диспетчерами была допущена ошибка