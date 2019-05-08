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Оружие, казаки и БТР: в кировском УФСИН провели парад в честь Дня Победы

По традиции, мероприятие начали чествованием памяти погибших на войне. К Вечному Огню возложили цветы

На плацу возле главного здания УФСИН организовали выставку современного и исторического оружия. Каждый мог подержать его в руках

Сотрудники ОСН «Алмаз» показали, какие находки они сделали на вахтах Памяти

На праздничном концерте творческие коллективы представили разные номера, в том числе танцы

Вятские казаки показали умение орудовать шашкой: всадник сбивал бутылки с водой со специальной подставки

На плац под грохот выстрелов ворвались сотрудники ОСН «Алмаз». Они продемонстрировали навыки ведения боя
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В день последнего звонка в Кировской области запретили продажу алкоголя
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За первые три месяца 2019 года в филиал «Кировэнерго» обратились более пяти тысяч потребителей
Салют на День Победы в Кирове 9 мая 2019 года: прозвучит 1000 пиротехнических залпов
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