Оружие, казаки и БТР: в кировском УФСИН провели парад в честь Дня Победы

По традиции, мероприятие начали чествованием памяти погибших на войне. К Вечному Огню возложили цветы

На плацу возле главного здания УФСИН организовали выставку современного и исторического оружия. Каждый мог подержать его в руках

Сотрудники ОСН «Алмаз» показали, какие находки они сделали на вахтах Памяти

На праздничном концерте творческие коллективы представили разные номера, в том числе танцы

Вятские казаки показали умение орудовать шашкой: всадник сбивал бутылки с водой со специальной подставки

На плац под грохот выстрелов ворвались сотрудники ОСН «Алмаз». Они продемонстрировали навыки ведения боя