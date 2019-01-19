Крещение в Кировской области - 2019: как кировчане в купелях окунались

По всей области в ночь с 18 на 19 января Кировчане пришли к купелям и прорубям, чтобы окунуться. Фото: vk.com/dozorvp

Жители Котельнича не остались в стороне и тоже пошли окунаться в прорубь. Фото: vk.com/vkotle

А вот так обустроили прорубь в поселке Косино Зуевского района. Фото: vk.com/gazetanivazuevka

Жители Верхошижемского района не остались в стороне и тоже пришли окунуться в проруби. Фото: vk.com/moyvr

В каждом районе области нашлись смельчаки, которые залезли в прорубь. Фото: vk.com/gazetanivazuevka

В Котельниче специально рядом с прорубью развернули палатку для переодевания и полевую кухню. Фото: vk.com/vkotle

Считается, что вода в этот день наделяется особыми свойствами, поэтому люди стараются припасти на год для себя и своих близких немного освященной жидкости. Фото: vk.com/dozorvp