В Кирове открылся ледовый городок

В Кирове открылся ледовый городок

На этот раз Театральную площадь оформили в тематике «Сказочный лес»

Главное место для празднований украсили светящимися арками, фигурами в виде деревьев и сказочных персонажей

Конечно же, не забыли и о нарядной елке

Всего для создания различных скульптур ушло пять тысяч ледяных блоков

Помимо прогулки по ледовому городку, в новогоднюю ночь кировчане смогут прокатиться с горок.

Также зарядиться новогодним настроением можно будет и на катке