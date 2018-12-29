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В Кирове открылся ледовый городок

В Кирове открылся ледовый городок

На этот раз Театральную площадь оформили в тематике «Сказочный лес»

Главное место для празднований украсили светящимися арками, фигурами в виде деревьев и сказочных персонажей

Конечно же, не забыли и о нарядной елке

Всего для создания различных скульптур ушло пять тысяч ледяных блоков

Помимо прогулки по ледовому городку, в новогоднюю ночь кировчане смогут прокатиться с горок.

Также зарядиться новогодним настроением можно будет и на катке
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