В Кирове открылся ледовый городок
В Кирове открылся ледовый городок
На этот раз Театральную площадь оформили в тематике «Сказочный лес»
Главное место для празднований украсили светящимися арками, фигурами в виде деревьев и сказочных персонажей
Конечно же, не забыли и о нарядной елке
Всего для создания различных скульптур ушло пять тысяч ледяных блоков
Помимо прогулки по ледовому городку, в новогоднюю ночь кировчане смогут прокатиться с горок.
Также зарядиться новогодним настроением можно будет и на катке