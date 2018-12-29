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Музей ледяных скульптур под открытым небом

Осужденные с удовольствием ваяли сказочных персонажей, и символ наступающего года - свинью. Фото: пресс-служба УФСИН по Кировской области

Наряду с монументальными, пафосными композициями сооружаются и забавные миниатюры. В начале 2019 года члены жюри подведут итоги и определят лучших в нескольких номинациях. Фото: пресс-служба УФСИН по Кировской области

В руках настоящих мастеров хрупкие и недолговечные «стройматериалы» превращаются в фантастические ледяные фигуры и удивительные по красоте композиции. Фото: пресс-служба УФСИН по Кировской области

Конечно, создать такую композицию в одиночку невозможно — над подобными грандиозными проектами трудится целый отряд. Фото: пресс-служба УФСИН по Кировской области

При изготовлении скульптур, помимо снега, осужденные используют воду и большую палитру красок. Каждый отряд заранее собирает снег и формирует его в ледяные блоки. Фото: пресс-служба УФСИН по Кировской области

С наступлением темноты скульптуры поражают своей красотой. Они горят и переливаются всеми цветами и напоминают огромные самоцветы. Фото: пресс-служба УФСИН по Кировской области

Во многих колониях на самом деле занимаются свиноводством. Фото: пресс-служба УФСИН по Кировской области
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