В кировском музее К. Э. Циолковского авиации и космонавтики прошел «культурный выходной»

Гости музея могли проверить свои способности и попытаться состыковать космический корабль со станцией.

«Культурный выходной» - это всероссийская благотворительная акция от фонда «Система», в рамках которой лучшие музеи по всей стране открывают свои двери для свободного посещения их экспозиций.

За «культурный выходной» в кировский космоцентр пришло 3200 посетителей.

Для самых любознательных в некоторых залах проводились небольшие экскурсии о покорении космоса.

Не обошлось и без феерических экспериментов и шоу: на примере взаимодействия химических веществ гости узнали, как работает наша планета.

А все это время по коридорам центра ходил настоящий космонавт, который здоровался с детьми и их родителями галактической «пятеркой»!

В холлах музей ребята могли собрать свой спутник или космический корабль, или придумать новый вид инопланетян из различных деревянных деталей.

А кто-то смог заполучить с небосклона свою звезду и расписать ее по своему желанию.