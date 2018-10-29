В кировском музее К. Э. Циолковского авиации и космонавтики прошел «культурный выходной»

Гости музея могли проверить свои способности и попытаться состыковать космический корабль со станцией.
«Культурный выходной» - это всероссийская благотворительная акция от фонда «Система», в рамках которой лучшие музеи по всей стране открывают свои двери для свободного посещения их экспозиций.
За «культурный выходной» в кировский космоцентр пришло 3200 посетителей.
Для самых любознательных в некоторых залах проводились небольшие экскурсии о покорении космоса.
Не обошлось и без феерических экспериментов и шоу: на примере взаимодействия химических веществ гости узнали, как работает наша планета.
А все это время по коридорам центра ходил настоящий космонавт, который здоровался с детьми и их родителями галактической «пятеркой»!
В холлах музей ребята могли собрать свой спутник или космический корабль, или придумать новый вид инопланетян из различных деревянных деталей.
А кто-то смог заполучить с небосклона свою звезду и расписать ее по своему желанию.