Рок-фестиваль в Кирове собрал 60 тысяч рублей на помощь бездомным животным

Рок-фестиваль в Кирове собрал 60 тысяч рублей на помощь бездомным животным

Все представленные на концерте уникальные вещи пожертвованы кировскими мастерами и мастерицами

На фестивале вместе с людьми отдыхали и питомцы

С модной Венгой в специально сшитом для фестиваля жилете хотели сфотографироваться все. И она послушно позировала, смотря вверх… на кусочек сыра в руках хозяйки

Все собранные средства пошли на содержание и лечение бездомных кошек и собак