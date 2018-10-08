Рок-фестиваль в Кирове собрал 60 тысяч рублей на помощь бездомным животным
Рок-фестиваль в Кирове собрал 60 тысяч рублей на помощь бездомным животным
Все представленные на концерте уникальные вещи пожертвованы кировскими мастерами и мастерицами
На фестивале вместе с людьми отдыхали и питомцы
С модной Венгой в специально сшитом для фестиваля жилете хотели сфотографироваться все. И она послушно позировала, смотря вверх… на кусочек сыра в руках хозяйки
Все собранные средства пошли на содержание и лечение бездомных кошек и собак
В Кремле исключили возможность отставок в Минобороны и Генштабе из-за обвинений Нидерландов и США в кибератаках