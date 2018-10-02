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Открытие выставки «Всегда первые», посвященной 60-летию кировского телевидения

На открытие выставки в Инженериуме ВятГУ пришли несколько сотен человек.

Был представлен и граммофон 60-х годов с пластинками.

Самым популярным экспонатом стала гигантская камера, которую самые смелые могли попробовать передвинуть.

Были на выставке и интерактивные экспонаты.

Помимо телевещательных аппаратов, пришедшие могли посмотреть и на программы тех лет.

На выставке было представлено оборудование, которым пользовались телеработники на протяжении 60 лет.

Интерес вызвали и хроники развития кировского телевидения.
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