Фото дня - Киров

В городе Тутаеве изготовили еще шесть колоколов для Спасского собора. Фото: Алексей ОБЖЕРИН
В Кирове простились с 10-летней Анной Чепайкиной, которую на пешеходном переходе сбил пьяный водитель
Кировчане сфотографировали редкие «ледяные цветы». Фото: Владимир БРЮХОВ
В Кирове начался осенний ледостав. Фото: Людмила КАЛИНИНА
В Яранском районе кабаны мешают проезду водителей. Фото: rshn43.ru
Кировчане заметили на крыше гаража необычную скульптуру. Фото: Алекс ПРОСВИРНИН
Рок-фестиваль в Кирове собрал 60 тысяч рублей на помощь бездомным животным
Над Кировом заметили редкое явление - туманную радугу. Фото: Андрей КРУТИХИН
На улице Сурикова "коммунальщики" не огородили яму, и в нее угодил автомобиль. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
В Кирове планируют установить стелу «Лесное хозяйство Кировской области». Фото: kirovreg.ru
В марафоне «Вятские холмы» приняли участие спортсмены из 24 регионов страны
В Кирове открылся фонтан «Парящий камень». Фото: Алекс ПРОСВИРНИН
Кировские палеонтологи нашли скелет парейазавра
Кировчане засняли метеорный поток Персеиды. Фото: Михаил УСТЮЖАНИН