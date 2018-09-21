Фото дня - Киров

В Кирове планируют установить стелу «Лесное хозяйство Кировской области». Фото: kirovreg.ru
В марафоне «Вятские холмы» приняли участие спортсмены из 24 регионов страны
В Кирове открылся фонтан «Парящий камень». Фото: Алекс ПРОСВИРНИН
Кировские палеонтологи нашли скелет парейазавра
Кировчане засняли метеорный поток Персеиды. Фото: Михаил УСТЮЖАНИН
В Кирове прошел бал в честь учреждения Государственного совета
Жители Кировской области наблюдали за серебристыми облаками. Фото: Михаил УСТЮЖАНИН
В Кирове заработал фонтан «Влюбленные под зонтом»
В Кировской области прошел XXVI фестиваль авторской песни «Гринландии»
Жители Омутнинска наблюдали за электроактивной суперячейкой. Фото: Людмила НЕКРАСОВА
Со здания правительства Кировской области упала часть облицовки фасада
Автомобилисты объезжают пробку по пешеходному тротуару. Фото: vk.com/zlo43
В Кирове выступила авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи». Фото: kirovreg.ru
В сквере «Алые паруса» на фонтане установили скульптурную композицию «Влюбленные под зонтом». Фото: vk.com/kirov_ssk
В Кирове отпраздновали День города и День России
В Киров вернулся Великорецкий крестный ход. Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО
В майские праздники над Кировом появилась первая весенняя радуга. Фото: Константин ЛОЖЕНИЦЫН
В акции «Бессмертный полк» приняло участие 12 тысяч человек
В нескольких километрах от Вятских Полян прошла суперячейка. Фото: vk.com/meteokirov
В конце апреля Киров завалило толстым слоем снега
В район Дружбы из-за неочищенной дороги не может проехать общественный транспорт. Фото: vk.com/kirov_life
Киров присоединился к ежегодной социально-культурной акции «Библионочь 2018»
В Кирово-Чепецке автомобиль утонул в луже. Фото: vk.com/kirovmp
В Кирове дети играли на льдинах вдоль реки Вятка. Фото: Валентина ПИМЕНОВА
В Нововятске «КамАЗ» повез мусор на несанкционированную свалку и увяз в грязи. Фото: vk.com/novovyatsk