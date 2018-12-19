Фото дня - Киров

В городе Тутаеве изготовили еще шесть колоколов для Спасского собора. Фото: Алексей ОБЖЕРИН

В Кирове простились с 10-летней Анной Чепайкиной, которую на пешеходном переходе сбил пьяный водитель

Кировчане сфотографировали редкие «ледяные цветы». Фото: Владимир БРЮХОВ

В Кирове начался осенний ледостав. Фото: Людмила КАЛИНИНА

В Яранском районе кабаны мешают проезду водителей. Фото: rshn43.ru

Кировчане заметили на крыше гаража необычную скульптуру. Фото: Алекс ПРОСВИРНИН

Рок-фестиваль в Кирове собрал 60 тысяч рублей на помощь бездомным животным

Над Кировом заметили редкое явление - туманную радугу. Фото: Андрей КРУТИХИН

На улице Сурикова "коммунальщики" не огородили яму, и в нее угодил автомобиль. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

В Кирове планируют установить стелу «Лесное хозяйство Кировской области». Фото: kirovreg.ru

В марафоне «Вятские холмы» приняли участие спортсмены из 24 регионов страны

В Кирове открылся фонтан «Парящий камень». Фото: Алекс ПРОСВИРНИН

Кировские палеонтологи нашли скелет парейазавра

Кировчане засняли метеорный поток Персеиды. Фото: Михаил УСТЮЖАНИН