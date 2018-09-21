Фото дня - Киров

В Кирове планируют установить стелу «Лесное хозяйство Кировской области». Фото: kirovreg.ru

В марафоне «Вятские холмы» приняли участие спортсмены из 24 регионов страны

В Кирове открылся фонтан «Парящий камень». Фото: Алекс ПРОСВИРНИН

Кировские палеонтологи нашли скелет парейазавра

Кировчане засняли метеорный поток Персеиды. Фото: Михаил УСТЮЖАНИН

В Кирове прошел бал в честь учреждения Государственного совета

Жители Кировской области наблюдали за серебристыми облаками. Фото: Михаил УСТЮЖАНИН

В Кирове заработал фонтан «Влюбленные под зонтом»

В Кировской области прошел XXVI фестиваль авторской песни «Гринландии»

Жители Омутнинска наблюдали за электроактивной суперячейкой. Фото: Людмила НЕКРАСОВА

Со здания правительства Кировской области упала часть облицовки фасада

Автомобилисты объезжают пробку по пешеходному тротуару. Фото: vk.com/zlo43

В Кирове выступила авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи». Фото: kirovreg.ru

В сквере «Алые паруса» на фонтане установили скульптурную композицию «Влюбленные под зонтом». Фото: vk.com/kirov_ssk

В Кирове отпраздновали День города и День России

В Киров вернулся Великорецкий крестный ход. Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

В майские праздники над Кировом появилась первая весенняя радуга. Фото: Константин ЛОЖЕНИЦЫН

В акции «Бессмертный полк» приняло участие 12 тысяч человек

В нескольких километрах от Вятских Полян прошла суперячейка. Фото: vk.com/meteokirov

В конце апреля Киров завалило толстым слоем снега

В район Дружбы из-за неочищенной дороги не может проехать общественный транспорт. Фото: vk.com/kirov_life

Киров присоединился к ежегодной социально-культурной акции «Библионочь 2018»

В Кирово-Чепецке автомобиль утонул в луже. Фото: vk.com/kirovmp

В Кирове дети играли на льдинах вдоль реки Вятка. Фото: Валентина ПИМЕНОВА

В Нововятске «КамАЗ» повез мусор на несанкционированную свалку и увяз в грязи. Фото: vk.com/novovyatsk