Фотогалереи
Фото дня - Киров

В городе Тутаеве изготовили еще шесть колоколов для Спасского собора. Фото: Алексей ОБЖЕРИН

В Кирове простились с 10-летней Анной Чепайкиной, которую на пешеходном переходе сбил пьяный водитель

Кировчане сфотографировали редкие «ледяные цветы». Фото: Владимир БРЮХОВ

В Кирове начался осенний ледостав. Фото: Людмила КАЛИНИНА

В Яранском районе кабаны мешают проезду водителей. Фото: rshn43.ru

Кировчане заметили на крыше гаража необычную скульптуру. Фото: Алекс ПРОСВИРНИН

Рок-фестиваль в Кирове собрал 60 тысяч рублей на помощь бездомным животным

Над Кировом заметили редкое явление - туманную радугу. Фото: Андрей КРУТИХИН

На улице Сурикова "коммунальщики" не огородили яму, и в нее угодил автомобиль. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

В Кирове планируют установить стелу «Лесное хозяйство Кировской области». Фото: kirovreg.ru

В марафоне «Вятские холмы» приняли участие спортсмены из 24 регионов страны

В Кирове открылся фонтан «Парящий камень». Фото: Алекс ПРОСВИРНИН

Кировские палеонтологи нашли скелет парейазавра

Кировчане засняли метеорный поток Персеиды. Фото: Михаил УСТЮЖАНИН
Новости 24
Картофельная елка из Котельнича попала в ТОП самых странных новогодних «деревьев»
С 1 января контейнеры в Кирове могут остаться бесхозными
«Тревожные» кнопки могут появиться на всех фонарных столбах Кирова
В Кирове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 230 миллионов рублей
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
Роспотребнадзор: в школе в Фаленках отравились не 30 детей, а двое
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В Кирове открыли елочные базары
Бесправник на «пятнадцатой» врезался в столб: четыре человека получили травмы
В Кирове выяснят, кто будет торговать у кладбищ
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Петарда спасла жителя Лузы от нападения волков
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Не пустила за руль: кировчанин получил 2 года колонии за пьяную драку с женой
На рекультивацию свалки в Костино нужен почти миллиард рублей
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Из-за горнолыжного комплекса «Калинка-Морозов» изменилось русло реки Хлыновки
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Чтобы получить миллион рублей, пенсионерка из Кирова перевела мошеннику 975 тысяч рублей
В Дендропарке обустроили прогулочные дорожки и трассы для лыжников
В Кирове бездомный украл 2 400 рублей, собранных на восстановление храма
Кировская «Родина» не смогла ответить на 11 мячей, забитых «Енисеем»