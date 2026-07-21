В Кирове мужчина украл из магазина два мобильных телефона

Подозреваемый сдал похищенное в ломбард. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, к сотрудникам обратились работники одного из магазинов электроники и бытовой техники. Неизвестный похитил два мобильных телефона общей стоимостью 100 тысяч рублей.

Специалисты возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража) и нашли подозреваемого. Им оказался мужчина 1997 года рождения. Похищенные телефоны он сдал в ломбард, а полученные деньги потратил на свои цели.

В настоящее время сотрудники продолжают расследовать дело.