Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 июля 2026 13:30

В Кирове мужчина украл из магазина два мобильных телефона

Ущерб составил 100 тысяч рублей
Мария КУЗНЕЦОВА
Подозреваемый сдал похищенное в ломбард.

Подозреваемый сдал похищенное в ломбард.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, к сотрудникам обратились работники одного из магазинов электроники и бытовой техники. Неизвестный похитил два мобильных телефона общей стоимостью 100 тысяч рублей.

Специалисты возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража) и нашли подозреваемого. Им оказался мужчина 1997 года рождения. Похищенные телефоны он сдал в ломбард, а полученные деньги потратил на свои цели.

В настоящее время сотрудники продолжают расследовать дело.