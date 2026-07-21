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НовостиПроисшествия21 июля 2026 13:10

«Свидание на теплоходе»: 19-летний житель Кирова чуть не стал жертвой мошенников

Мошенники предложили кировчанину прогулку на теплоходе и почти украли его деньги
Мария КУЗНЕЦОВА
Гражданин вовремя понял, что его обманывают.

Гражданин вовремя понял, что его обманывают.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

По данным УМВД России по Кировской области, накануне 19-летний потерпевший начал переписываться с девушкой с сайта знакомств, и она предложила устроить свидание на теплоходе.

Гражданин согласился и открыл сервис продажи билетов по отправленной ссылке. Кировчанин заплатил за мероприятие 3 тысячи рублей. На следующий день новая знакомая написала, что не сможет с ним встретиться, и попросила вернуть деньги через техподдержку сайта.

Оператор сказал молодому человеку, чтобы тот еще раз оплатил билеты, якобы после этого ему вернется вся сумма. Гражданин понял, что его обманывают и обратился в полицию. В результате специалисты возбудили уголовное дело и теперь расследуют его.