В Кирове открыли городской пляж у «Титаника»

Купание в необследованных и необорудованных местах может быть опасно для жизни. Фото: администрация города Кирова.

Как сообщает администрация города Кирова, в начале июля Вятка поднялась, и городской пляж у «Титаника» подтопило. Часть оборудования оказалась в воде. В связи с этим территорию временно закрыли для посещения.

Теперь вода ушла, и пляж снова открыли. Для горожан оборудовали раздевалки, душ, медпункт и теневые навесы. Безопасную зону купания огородили буйками. Также на территории находится вышка для спасателей.

Другие обследованные и оборудованные места отдыха у воды находятся на берегу Вятки в районе дома № 2а на улице Свердлова, на улице Коммуны, 1 в Нововятском районе, у пруда в поселке Дороничи и у Филейского затона.