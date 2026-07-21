В Верхошижемском районе мотоцикл насмерть сбил лося и загорелся: пострадали два человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

В понедельник, 20 июля, в Верхошижемском районе мотоцикл КТМ сбил лося, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 21.50. 29-летний молодой человек ехал на мотоцикле по автодороге Киров – Советск – Яранск. На 95-м километре водитель сбил лося. После этого мотоцикл опрокинулся и загорелся.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель и 22-летняя пассажир мотоцикла. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

В пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области сообщили, что в результате аварии лось погиб. Водителя и пассажирку увезли в больницу. На место выезжали пожарные. Они потушили горящий мотоцикл.