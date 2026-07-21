О расследовании нападения на пенсионеров в Кирове доложат Бастрыкину

Бастрыкину доложат по уголовному делу о нападения на пенсионеров в Кирове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат по уголовному делу о нападения на пенсионеров в Кирове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, муж и жена увидели незнакомца, который наполнял ведра водой на первом этаже их дома. По словам пенсионеров, этот кран жильцы обслуживают за свой счет, поэтому стараются не допускать использования воды посторонними. После замечания между сторонами произошел конфликт. Пострадавшие утверждают, что мужчина сначала ударил женщину, а затем избил ее супруга. Нападавший – 39-летний кандидат в мастера спорта, работающий тренером по тхэквондо.

В отношении кировчанина возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела.