В Омутнинске столкнулись ВАЗ-2114 и «Лада»: пострадали три человека

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В понедельник, 20 июля, в Омутнинске столкнулись ВАЗ-2114 и «Лада Ларгус», в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 20.30 на улице Комсомольской. Неподалеку от дома №19 столкнулись ВАЗ-2114 и «Лада Ларгус». За рулем первого авто находился 20-летний молодой человек. Второй легковушкой управлял 46-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали три человека. В частности, в аварии пострадал водитель ВАЗа. Травмы также получили 18-летний пассажир того же авто, а также 40-летний мужчина, находившийся в салоне «Лады».

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.

Всего за сутки в Кировской области произошло шесть ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности девять человек.