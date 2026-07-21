В Кирове завели дело об избиении двух пенсионеров

СК завел уголовное дело об избиении двух пенсионеров в Кирове Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет завел уголовное дело об избиении двух пенсионеров в Кирове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, муж и жена увидели незнакомца, который наполнял ведра водой на первом этаже их дома. По словам пенсионеров, этот кран жильцы обслуживают за свой счет, поэтому стараются не допускать использования воды посторонними. После замечания между сторонами произошел конфликт.

Пострадавшие утверждают, что мужчина сначала ударил женщину, а затем избил ее супруга, который попытался за нее заступиться. Во время потасовки также была повреждена детская коляска, принадлежавшая соседям. Участник конфликта – 39-летний кандидат в мастера спорта, работающий тренером по тхэквондо.

В СК сообщили, что в отношении кировчанина возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства происшествия.