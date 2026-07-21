В Кирове пропала 56-летняя женщина: ее ищут почти неделю

Фото: "Лиза Алерт"

В Кирове ищут пропавшую Кротову (Тюневу) Ларису Николаевну 1970 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 56-летняя женщина пропала 15 июля. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшей – 165 сантиметров, она плотного телосложения со светлыми волосами и карими глазами. Женщина была одета в светло-серые бриджи, светло-зеленую футболку и черные сланцы.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Женщина может находиться в Нижегородской области.