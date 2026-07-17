В лагере «Березка» в Кировской области стартовала смена Движения Первых

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В четверг, 16 июля, в обновленном лагере «Березка» в Кировской области началась смена Движения Первых «Достигай и побеждай». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участников смены приветствовал губернатор Кировской области Александр Соколов. По словам руководителя региона, в лагере собрались активные и умные представители нового поколения. Губернатор убежден, что ближайшие дни у них пройдут занимательно и познавательно.

«Вы познакомитесь друг с другом, подружитесь, узнаете много нового. Надеюсь, когда вы вырастете, вы будете преображать нашу область, творить, мечтать, стремиться к цели и её добиваться!», – сказал Соколов.

Участниками смены стали дети из разных муниципалитетов. Полмесяца они будут погружаться в мир спорта, а также здорового образа жизни и командного духа. Каждый ребенок сможет проявить свои физические способности. Дети также научатся работать в команде и смогут найти новые увлечения.

В лагере «Березка» произошли серьезные изменения. С 2025 года здесь проводилась реконструкция при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Сегодня здесь появилось четыре современных комфортабельных спальных корпуса из быстровозводимых конструкций. Также проведен капитальный ремонт столовой, закуплено новое оборудование и мебель. В следующем году в детском лагере «Березка» будут возведены еще 2 новых корпуса, отвечающих всем современным требованиям комфорта и безопасности.

Как рассказали в министерстве образования, в июне этого года регион принял участие в очередном конкурсном отборе на модернизацию инфраструктуры в 2028 году. Благодаря победе в нем Кировская область получит федеральную субсидию на возведение еще 2 спальных корпусов в лагере «Березка» в 2028 году.