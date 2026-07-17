В Кирове пресекли незаконную торговлю драгоценными металлами

Гражданин не поставил свою организацию на государственный учет. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным прокуратуры Кировской области, во время проверки сотрудники обнаружили, что один кировский предприниматель незаконно торговал драгоценными металлами.

Мужчина покупал и продавал различные ювелирные украшения. При этом он не зарегистрировал свою деятельность.

В результате гражданина привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 15.43 КоАП РФ (ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, без постановки на специальный учет либо несвоевременное представление заполненной формы о внесении изменений в карту специального учета).

Предпринимателя оштрафовали на 80 тысяч рублей. Деятельность его организации прекратили.