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НовостиОбщество17 июля 2026 12:40

В Кирове пресекли незаконную торговлю драгоценными металлами

Нарушителя оштрафовали на 80 тысяч рублей
Мария КУЗНЕЦОВА
Гражданин не поставил свою организацию на государственный учет.

Гражданин не поставил свою организацию на государственный учет.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным прокуратуры Кировской области, во время проверки сотрудники обнаружили, что один кировский предприниматель незаконно торговал драгоценными металлами.

Мужчина покупал и продавал различные ювелирные украшения. При этом он не зарегистрировал свою деятельность.

В результате гражданина привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 15.43 КоАП РФ (ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, без постановки на специальный учет либо несвоевременное представление заполненной формы о внесении изменений в карту специального учета).

Предпринимателя оштрафовали на 80 тысяч рублей. Деятельность его организации прекратили.