Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В пятницу, 17 июля, губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с педагогами и учениками школы села Лойно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соколов совершил поездку в Верхнекамский район. Губернатор и депутат Законодательного Собрания Борис Веснин встретились с педагогами и учениками школы села Лойно. Это образовательное учреждение имеет богатую историю. Еще в 1844 году там работало приходское училище, в котором учили детей. С 1 сентября 1982 года ребята обучаются в просторном двухэтажном кирпичном здании.

Директор школы Людмила Хрулева рассказала, что в образовательном учреждении сложились свои традиции и ценности. Там каждый год проводят школьный фестиваль, Олимпийские игры, День здоровья, Эстафету памяти. Все эти мероприятия позволяют сохранять преемственность поколений, любовь и уважение к истории родной школы и родного края.

В 2025 году в школе сделали капитальный ремонт. По национальному проекту «Молодежь и дети» там открыли «Точку роста». В школе появились современные кабинеты физики, химии, биологии, оснащенными ноутбуками, оборудованием для практических и лабораторных работ.

«Открытие «Точки роста» позволило организовать целостную систему дополнительного образования на базе школы», – говорится в сообщении.

В школе реализуется 10 программ дополнительного образования. Работает школьный медиацентр, школьный театр, школьный спортивный клуб. Также организована работа по патриотическому воспитанию. В юнармейском отряде «Малахит» занимаются 16 воспитанников. В 2025 году создан школьный музей, который активно участвует в реализации грантового проекта «От экскурсии к профессии».

«В этом сентябре я уже пятидесятый раз начну учебный год в этой школе. Я пришла работать, когда школа располагалась в старом здании. Топили печки, носили воду. А в прошли году нашу школу отремонтировали, и сейчас у нас самая красивая, уютная, современная школа. Я от всей души благодарю строителей, которые качественно сделали работы, правительство, которое выделило средства, руководство нашей школы, которое решилось на эти масштабные преобразования», – сказала учитель Галина Таланова.

В летний период обеспечена вариативность отдыха и занятости детей в школе: работает «Точка притяжения», лагерь с дневным пребыванием, организована трудовая занятость школьников.

В этом году школа участвует в программе по модернизации школьных систем образования. Запланировано благоустройство территории за счет областного бюджета. Территорию школы планируют благоустроить до начала учетного года.

В Лойно глава региона также встретился с иеромонахом Александром, священником храма Казанской Божией Матери. Он уже второй год служит в храме Лойно и занимается с детьми и молодежью - рассказывает ребятам о семейных ценностях, об уважении к старшему поколению, к памяти предков. Для детей и их родителей организуются семейные игры, чтобы отвлечь ребят от компьютера и научить их общаться и играть в реальной жизни. Так, сегодня дети и взрослые играют в лазертаг.