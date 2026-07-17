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НовостиОбщество17 июля 2026 12:20

В Куменском районе восстановят 4,3 километра дороги

Работы завершат до конца лета
Мария КУЗНЕЦОВА
Здесь организовали реверсивное движение. Фото: правительство Кировской области.

Здесь организовали реверсивное движение. Фото: правительство Кировской области.

Как сообщает правительство Кировской области, накануне подрядчик приступил к ремонту трассы Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни в Куменском районе. Специалисты обновят участок протяженностью 4,3 км.

Рабочие уже организовали здесь реверсивное движение и установили временные знаки. В настоящее время сотрудники снимают старый асфальт. В дальнейшем здесь уложат новое покрытие, укрепят обочины дороги щебнем и нанесут разметку.

Полностью завершить работы и открыть движение подрядчик планирует до 31 августа.