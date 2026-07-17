Вступил в групповой чат жильцов: кировчанин перевел мошенникам 1,5 млн рублей

Злоумышленники убедили потерпевшего, что его деньги нужно проверить на подлинность. Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным УМВД России по Кировской области, 71-летнему кировчанину в мессенджере написала неизвестная женщина. Она представилась председателем дома и предложила пенсионеру подключиться к общему чату жильцов, а после сообщила о том, что его кабинет на Госуслугах взломали.

Далее мошенники под видом сотрудников Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ФСБ сообщили ему о том, что кто-то оформил от его имени доверенность на распоряжение всеми его деньгами.

Чтобы спасти свои сбережения, гражданин последовал инструкциям злоумышленников и через банкомат в одном из торговых центров перевел по указанным реквизитам 1,5 млн рублей.

После этого лжесотрудники перестали отвечать потерпевшему, и он обратился в полицию. В настоящее время специалисты возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и расследуют его.