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НовостиОбщество17 июля 2026 11:20

В Шабалинском районе незаконно уволенный работник получил 60 тысяч рублей

Вопрос решили через суд
Мария КУЗНЕЦОВА
Работодатель выплатил недополученный доход и компенсацию.

Работодатель выплатил недополученный доход и компенсацию.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает прокуратура Кировской области, в одном из учреждений Шабалинского района незаконно уволили системного администратора.

Согласно документам, гражданин ушел по собственному желанию, однако на самом деле он с заявлением к работодателю не обращался. Кроме того, с приказом об увольнении мужчину никто не ознакомил.

Прокурор обжаловал в суде приказ о расторжении трудового договора. В результате гражданина восстановили на работе.

Кроме того, руководитель выплатил ему недополученный доход и компенсацию морального вреда общей суммой более 60 тысяч рублей.