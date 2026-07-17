В Орловском районе мужчина не смог обновить загранпаспорт из-за полумиллионного долга

Приставы запретили ему выезжать из РФ. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает ГУФССП России по Кировской области, 36-летний уроженец Орловского района накопил задолженность размером более 545 тысяч рублей. При этом он долгое время проживал в Индии.

По личным обстоятельствам гражданин вернулся на родину и заодно решил обновить свой заграничный паспорт, так как у старого истекал срок действия. Однако приставы временно запретили мужчине выезжать из России, поэтому получить документ он не смог.

После этого гражданин осознал всю серьезность своего положения, вышел на связь со специалистами и полностью погасил задолженность.