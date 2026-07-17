В Кировской области собственника обязали привести в порядок сельхозземлю

В Свечинском округе владелице сельхозземли выдали предписание из-за нарушений. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Свечинском муниципальном округе Кировской области Россельхознадзор выявил нарушения при использовании земельного участка сельскохозяйственного назначения. Проверка показала, что земля площадью 10,52 гектара длительное время не использовалась по своему назначению и заросла древесно-кустарниковой растительностью.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю, специалисты провели наблюдение за соблюдением обязательных требований земельного законодательства. В ходе проверки были изучены материалы муниципального земельного контроля, документы и другие сведения.

По итогам проверки установлено, что участок, расположенный на территории Свечинского муниципального округа, не используется для сельскохозяйственного производства. Вместо этого территория оказалась покрыта хаотично расположенной древесно-кустарниковой растительностью, что является нарушением требований земельного законодательства.

Собственником участка является гражданка Российской Федерации. Право собственности на землю зарегистрировано с ноября 2010 года.

По результатам проверки Россельхознадзор выдал владельцу предписание об устранении выявленных нарушений. Привести участок в соответствие с требованиями законодательства необходимо до 19 апреля 2027 года.