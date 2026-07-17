По нацпроекту в Верхнекамском округе отремонтировали полувековой мост

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Верхнекамском округе отремонтировали полувековой мост. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

В пятницу, 17 июля, губернатор Александр Соколов работает в Верхнекамском округе. Вместе с депутатом Заксобрания Кировской области Борисом Весниным руководитель региона оценил качество капитального ремонта моста через реку Нырмыч. Соколов рассказал, что был там в 2022 году. Тогда мост находился в удручающем состоянии.

«При этом этот мост и дорога связывают село Лойно с райцентром и Кировом», – рассказал Соколов.

Объект отремонтировали по нацпроекту. Общая протяженность объекта превышает 77 погонных метров. Его ширина составляет 10 метров. Мосту уже 52 года. Его ввели в эксплуатацию в 1974 году. С тех пор ремонт там не делали.

Подрядчик разобрал старую изношенную конструкцию моста. При этом особое внимание рабочие уделили несущим элементам. На объекте отремонтировали крайнюю и промежуточную опоры, провели необходимые работы на пролетном строении. На объекте укрепили земляные конусы у мостовых опор. Кроме того, подрядчик восстановил дамбы, чтобы защитить сооружение от подмыва и разрушения. Специалисты также заменили старое металлическое ограждение.

Было уложено новое дорожное покрытие, выполнен монтаж современной системы водоотвода, построены лестничные сходы. В минтрансе региона отметили, что все работы выполнялись с учетом требований безопасности и долговечности. Глава округа Елизавета Амосова рассказала, что местные жители довольны состоянием моста после капитального ремонта.

«Объем выполненных работ колоссальный. Настоящий подарок для всего округа», – сказала чиновница.

Мост через реку Нырмыч находится на дороге местного значения Кирс – Рудничный – Лойно. Это единственная дорога, которая связывает Лойно с райцентром и Кировом.

«С 2022 года планово приводим в порядок мосты на территории региона. На сегодня уже отремонтировали 35 мостов в разных районах области. В этом году восстанавливаем еще восемь», – сказал Соколов.