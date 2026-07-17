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НовостиПроисшествия17 июля 2026 11:00

Стало известно, где в Кирове снова можно купить бензин в канистры

В Кирове разрешили продавать бензин в канистры на двух АЗС
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Кирове определили АЗС для продажи бензина в канистры.

В Кирове определили АЗС для продажи бензина в канистры.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове определили две автозаправочные станции, где жителям разрешили приобретать бензин в канистры. Соответствующее решение принял оперативный штаб при губернаторе Кировской области.

Как сообщает портал «Про Город Киров», продажа топлива в канистры организована на АЗС сети «Движение» по двум адресам: на улице Ломоносова, 1 (АЗС № 8) и на улице Ленина, 196 (АЗС № 30).

Стоимость бензина для отпуска в канистры составляет 130 рублей за литр. При этом топливо предназначено исключительно для бытовых нужд. Его можно использовать для заправки бензопил, газонокосилок, мотоблоков и другой малой техники.