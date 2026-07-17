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НовостиОбщество17 июля 2026 10:00

Кировчанка едва не лишилась более миллиона рублей после звонка о счетчиках

Пенсионерку из Кирова пытались обмануть под предлогом проверки электросчетчика
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Сотрудники банка спасли кировчанку от потери 1,3 миллиона рублей.

Сотрудники банка спасли кировчанку от потери 1,3 миллиона рублей.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове 77-летняя пенсионерка едва не стала жертвой телефонных мошенников и не потеряла более 1,2 млн рублей. Отдать злоумышленникам все свои сбережения ей помешали сотрудники банка.

Как сообщили в полиции Кировской области, сначала женщине позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей ресурсоснабжающей организации. Собеседница сообщила, что в ближайшее время к пенсионерке придет специалист для проверки показаний электросчетчика. Чтобы подтвердить заявку, женщину попросили назвать код из поступившего СМС-сообщения, и она выполнила эту просьбу.

Вскоре пенсионерка получила сообщение о якобы взломе личного кабинета на портале «Госуслуги» с предложением срочно связаться с горячей линией. Во время разговора неизвестный, назвавшийся сотрудником Росфинмониторинга, убедил женщину, что она уже стала жертвой мошенников и теперь ее деньги находятся под угрозой. Чтобы сохранить накопления, собеседник посоветовал снять все средства со счетов и передать их «уполномоченному сотруднику», который якобы должен был обезопасить деньги и позже вернуть их владелице.

Поверив злоумышленнику, кировчанка оформила заявку на снятие со счета 1,27 млн рублей. На следующий день она пришла в банк за наличными, однако сотрудники финансовой организации обратили внимание на ее взволнованное состояние. После беседы они убедили женщину отказаться от передачи денег и объяснили, что она общалась с мошенниками.

В результате все сбережения остались на банковском счете. По факту покушения на мошенничество в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности причастных к преступлению.