Кировчанка едва не лишилась более миллиона рублей после звонка о счетчиках

Сотрудники банка спасли кировчанку от потери 1,3 миллиона рублей. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове 77-летняя пенсионерка едва не стала жертвой телефонных мошенников и не потеряла более 1,2 млн рублей. Отдать злоумышленникам все свои сбережения ей помешали сотрудники банка.

Как сообщили в полиции Кировской области, сначала женщине позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей ресурсоснабжающей организации. Собеседница сообщила, что в ближайшее время к пенсионерке придет специалист для проверки показаний электросчетчика. Чтобы подтвердить заявку, женщину попросили назвать код из поступившего СМС-сообщения, и она выполнила эту просьбу.

Вскоре пенсионерка получила сообщение о якобы взломе личного кабинета на портале «Госуслуги» с предложением срочно связаться с горячей линией. Во время разговора неизвестный, назвавшийся сотрудником Росфинмониторинга, убедил женщину, что она уже стала жертвой мошенников и теперь ее деньги находятся под угрозой. Чтобы сохранить накопления, собеседник посоветовал снять все средства со счетов и передать их «уполномоченному сотруднику», который якобы должен был обезопасить деньги и позже вернуть их владелице.

Поверив злоумышленнику, кировчанка оформила заявку на снятие со счета 1,27 млн рублей. На следующий день она пришла в банк за наличными, однако сотрудники финансовой организации обратили внимание на ее взволнованное состояние. После беседы они убедили женщину отказаться от передачи денег и объяснили, что она общалась с мошенниками.

В результате все сбережения остались на банковском счете. По факту покушения на мошенничество в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности причастных к преступлению.