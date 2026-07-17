В Верхнекамском районе мужчина избил знакомого руками, ногами и неизвестным предметом

Житель Кировской области избил знакомого неизвестным предметом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Верхнекамском районе задержали местного жителя 1985 года рождения, подозреваемого, причинившего тяжкий вред здоровью знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кировской области.

В полицию поступила информация о причинении тяжкого вреда здоровью жителя поселка Лесной 1977 года рождения. На место прибыли правоохранители. Они задержали подозреваемого. Фигурантом оказался знакомый пострадавшего.

Выяснилось, что двое жителей поселка Лесной выпивали в квартире знакомой. Между ними возник конфликт на бытовой почве. Фигурант избил собутыльника ногами, руками и неизвестным предметом. Он наносил удары по голове и телу.

«Мужчина доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело. Жителя Кировской области заключили под стражу.