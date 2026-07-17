Осужденной за смертельное ДТП жительнице Кирово-Чепецка увеличили срок

После жалобы сына погибшего суд усилил наказание виновнице смертельной аварии. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Кировский областной суд ужесточил наказание 52-летней жительнице Кирово-Чепецка, признанной виновной в смертельном ДТП. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбила 79-летнего велосипедиста, который впоследствии скончался от полученных травм.

Как сообщили в прокуратуре Кировской области, авария произошла 4 октября 2024 года на улице Ганинской. Установлено, что женщина незаконно управляла автомобилем «KIA Rio» в нетрезвом состоянии и двигалась по обочине. Там она совершила наезд на пожилого велосипедиста. Полученные мужчиной травмы оказались смертельными.

Во время рассмотрения уголовного дела обвиняемая полностью признала свою вину и частично компенсировала родственникам погибшего причиненный моральный вред.

Ранее Кирово-Чепецкий городской суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Кроме того, женщину лишили права управлять транспортными средствами на два года, однако сын погибшего посчитал такое наказание слишком мягким и обжаловал приговор. Его доводы поддержал государственный обвинитель.

Апелляционная инстанция согласилась с позицией потерпевшей стороны и прокуратуры. В результате суд изменил приговор и увеличил срок лишения свободы до пяти лет. Остальные положения судебного решения остались без изменений.