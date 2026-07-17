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НовостиПроисшествия17 июля 2026 9:00

Осужденной за смертельное ДТП жительнице Кирово-Чепецка увеличили срок

Суд ужесточил наказание автоледи, насмерть сбившей велосипедиста
Дарья КИНЗИКЕЕВА
После жалобы сына погибшего суд усилил наказание виновнице смертельной аварии.

После жалобы сына погибшего суд усилил наказание виновнице смертельной аварии.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Кировский областной суд ужесточил наказание 52-летней жительнице Кирово-Чепецка, признанной виновной в смертельном ДТП. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбила 79-летнего велосипедиста, который впоследствии скончался от полученных травм.

Как сообщили в прокуратуре Кировской области, авария произошла 4 октября 2024 года на улице Ганинской. Установлено, что женщина незаконно управляла автомобилем «KIA Rio» в нетрезвом состоянии и двигалась по обочине. Там она совершила наезд на пожилого велосипедиста. Полученные мужчиной травмы оказались смертельными.

Во время рассмотрения уголовного дела обвиняемая полностью признала свою вину и частично компенсировала родственникам погибшего причиненный моральный вред.

Ранее Кирово-Чепецкий городской суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Кроме того, женщину лишили права управлять транспортными средствами на два года, однако сын погибшего посчитал такое наказание слишком мягким и обжаловал приговор. Его доводы поддержал государственный обвинитель.

Апелляционная инстанция согласилась с позицией потерпевшей стороны и прокуратуры. В результате суд изменил приговор и увеличил срок лишения свободы до пяти лет. Остальные положения судебного решения остались без изменений.