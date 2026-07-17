В Кировской области запасы бензина превысили 3 тысячи тонн

Власти сообщили, сколько бензина сейчас находится в регионе. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Кировской области Александр Соколов подвел итоги очередного заседания оперативного штаба по ситуации с обеспечением региона топливом. По его словам, запасы бензина продолжают расти и сейчас составляют около 3,3 тысячи тонн.

Как сообщил глава региона, на 15 июля автозаправочные станции сети «Лукойл» в среднем реализовывали 952 тонны топлива в сутки, из которых 481 тонна приходилась на бензин. На АЗС сети «Движение» суточный объем продаж составил 276 тонн, включая 157,5 тонны бензина.

Одновременно увеличиваются и поставки топлива. Если 8 июля «Лукойл» направлял в регион около 300 тонн бензина в сутки, то к 15 июля этот показатель вырос до 520 тонн. Кроме того, областные власти ведут переговоры с компанией «Газпромнефть» о дополнительных поставках бензина для сети АЗС «Движение».

По состоянию на 16 июля общий запас бензина в Кировской области достиг почти 3,3 тысячи тонн.

Александр Соколов также обратился к владельцам автозаправочных станций с просьбой увеличить число операторов для ускорения обслуживания автомобилистов. Волонтерам он предложил продолжить раздачу питьевой воды водителям, ожидающим своей очереди.

Напомним, ранее оперативный штаб ввел ряд ограничительных мер для стабилизации ситуации. В регионе запрещен отпуск топлива в канистры и другие емкости, а продажа бензина осуществляется по графику - в зависимости от четности первой цифры государственного регистрационного номера автомобиля. Кроме того, на автозаправочных станциях продолжают дежурить сотрудники полиции и Росгвардии.