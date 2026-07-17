Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2026 7:18

После жары в Кировскую область придут холодные ночи

Синоптики предупредили кировчан о резком похолодании
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Температура ночью в Кировской области опустится до +7 градусов.

Температура ночью в Кировской области опустится до +7 градусов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Кировской области предупредили о заметном похолодании в ближайшие ночи. Несмотря на середину июля, температура воздуха в отдельных районах региона может опуститься до осенних значений.

По данным сообщества «Любительская метеорология в Кирове», в ночь на 17 июля минимальная температура составит около +7 градусов. Наиболее прохладная погода ожидается в западных и северо-западных районах области.

Метеорологи также обращают внимание, что в соседних регионах ситуация будет еще более суровой. На севере Костромской области и в Республике Коми возможны заморозки.

Аналогичный прогноз дают и специалисты Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По их данным, следующая ночь также окажется холодной - с 17 на 18 июля воздух местами остынет до +9 градусов.