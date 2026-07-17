Кировчанка получила тяжелую травму после падения с пожарной лестницы

Работодатель не обеспечил безопасность после падения сотрудницы. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Государственная инспекция труда по Кировской области завершила расследование несчастного случая, в результате которого тяжелые травмы получила уборщица служебных помещений.

Во время работы женщина вышла через запасной выход на пожарную лестницу, потеряла равновесие и упала на асфальт. Медики диагностировали у пострадавшей ушиб головного мозга и ушибленную рану мягких тканей лица. Полученные повреждения были квалифицированы как тяжелые.

В ходе расследования специалисты пришли к выводу, что причиной происшествия стала неосторожность самой сотрудницы. Вместе с тем проверка показала, что работодатель допустил ряд серьезных нарушений требований охраны труда.

Как сообщили в Гострудинспекции, предприятие не обеспечило работницу средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Кроме того, на рабочем месте не была проведена оценка профессиональных рисков, отсутствовали мероприятия по снижению возможных опасностей, а обучение сотрудников требованиям охраны труда проводилось с нарушением установленного порядка.

Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Кировской области Андрей Логинов отметил, что по итогам расследования работодателю предстоит устранить все выявленные нарушения. Исполнение выданных предписаний будет находиться на контроле ведомства.