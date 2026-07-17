Бастрыкину доложат по делу о мошенничестве с мебелью в Кировской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат по информации о мошенничестве при предоставлении услуг фирмой из Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет. Там говорится, что клиенты мебельной фабрики, зарегистрированной в Кировской области, внесли оплату, но так и не получили заказанную мебель. Обманутыми таким образом оказались несколько десятков человек.

«Компания находится в процессе банкротства и не выплачивает заработную плату сотрудникам», – говорится в сообщении.

Кировские следовали начали проводить проверку. Бастрыкину представят доклад о мерах, принятых для восстановления прав людей.